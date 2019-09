vor 32 Min.

"Grill den Henssler Sommer-Specials" heute: Termine, Gäste, Jury und Drehort

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" wird heute zum dritten Mal ausgestrahlt. Die Infos zu Termin, Gästen, Jury und Drehort - hier.

Die "Grill den Henssler Sommer-Specials" gehen am heutigen Sonntag, 1.9.2019, um 20.15 Uhr mit Folge 3 in die nächste Runde. Dann fordert das dritte Team der insgesamt 14 Promis Profikoch Steffen Henssler zum Duell heraus. An vier Sonntagen wird die Kochshow ausgestrahlt. Termin, Gäste, Jury und Drehort - lesen Sie hier alle Infos im Überblick.

"Grill den Henssler Sommer-Special": Das sind die Gäste heute

14 prominente Gäste fordern den Spitzenkoch im August im großen Sommer-Special heraus. Mit dabei sind in Folge 3 Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Profi-Tänzerin Motsi Mabuse und Handballnationalspieler Silvio Heinevetter.

Darüber hinaus treten außerdem Unternehmerin und "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl, Politiker Wolfgang Bosbach und Tochter Caroline, Moderator Jan Köppen, die Musiker und "Sing meinen Song"-Teilnehmer Daniel Wirtz und Johannes Oerding, die Schauspieler Felix von Jascheroff und Oliver Pocher sowie Moderatorin Laura Karasek am Grill gegen Steffen Henssler an.

Das Sommer-Special von "Grill den Henssler": Ein besonderer Drehort

Gefilmt wird nämlich nicht wie gewohnt im Studio in Köln, sondern auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg. Unter freiem Himmel und ganz ohne Strom zeigen Steffen Henssler und seine Gäste, was sie kulinarisch zu bieten haben. Beim Grillen über offener Flamme können die Promis natürlich auch wieder auf die tatkräftige Unterstützung der Koch-Coaches zählen. Dieses Mal stehen Sascha Stemberg, Stefan Marquard, Ali Güngörmüs und Christian Lohse zur Verfügung.

"Grill den Henssler Sommer-Specials": Die Jury

Wer "Grill den Henssler" regelmäßig schaut, der kennt die bekannten Gesichter der Jury bereits. Auch im Sommer-Special werden Jury-Urgestein Reiner Calmund, Sternekoch und Restauranttester Christian Rach und Mirja Boes die Gerichte von Steffen Henssler und seinen Gästen bewerten. Mirja Boes führt neben ihrer Karriere als Komikerin auch ein Restaurant und ist daher bestens qualifiziert.

Wer die Jury am Ende überzeugen kann und die meisten Punkte einheimst erhält ein Preisgeld für den guten Zweck. (AZ)

