"Grill den Henssler Sommer-Specials" live im TV und Stream sehen

VOX strahlt ab dem 18. August die "Grill den Henssler Sommer-Specials" aus. Wie Sie alle vier Folgen live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Mit den "Grill den Henssler Sommer-Specials" schickt VOX ab Sonntag, den 18.08.2019, neben Steffen Henssler insgesamt 14 Prominente an den Holzkohlegrill. Die Sendungen werden unter freiem Himmel auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg gedreht. Der Grill-Wettstreit ohne Strom, nur über offener Flamme, wird von Annie Hoffmann moderiert.

VOX verspricht den Kochshow-Fans unkonventionelle Grillmethoden, mit denen Henssler und seine Herausforderer die Jury überzeugen wollen. Dabei stehen den Promis Sascha Stemberg, Stefan Marquard, Ali Güngörmüs und Christian Lohse als Koch-Coaches zur Seite.

Damit Sie keine Folge der "Grill den Henssler Sommer-Specials" verpassen, finden Sie hier alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream.

Sendetermine: "Grill den Henssler Sommer-Specials" live im TV und Stream

An diesen Terminen laufen die "Grill den Henssler Sommer-Specials" im TV und sind parallel im Stream zu sehen:

18.08.2019, 20.15 Uhr

25.08.2019, 20.15 Uhr

01.09.2019, 20.15 Uhr

08.09.2019, 20.15 Uhr

"Grill den Henssler Sommer-Specials" live im TV, Stream und als Wiederholung

Ab dem 18. August werden die vier neuen Folgen immer am Sonntag um 20.15 Uhr live im TV bei VOX ausgestrahlt. Außerdem können die "Grill den Henssler Sommer-Specials" auch online im Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abgerufen werden. Auf dem Portal lassen sich auch alle Folgen in der Wiederholung sehen.

Premium-Kunden von TV NOW können sich mit den alten Folgen aus Staffel 5 auf die "Grill den Henssler Sommer-Specials" einstimmen. TV NOW ist zwar kostenpflichtig, es besteht jedoch die Möglichkeit, den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Danach besteht ein monatliches Kündigungsrecht. (AZ)

