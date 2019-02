11:48 Uhr

Grimme-Preise für "Bad Banks", "Beat" und Böhmermann Panorama

Sie sind nicht mit viel Geld verbunden, unter Fernsehleuten aber hochbegehrt: Die Grimme-Preise. Welche Produktionen als vorbildlich ausgezeichnet werden.

Kein Grimme-Preis ohne Jan Böhmermann: Der bereits mehrfach ausgezeichnete Moderator und Fernsehmacher und sein Team erhalten die begehrte Fernsehauszeichnung in diesem Jahr für "Lass dich überwachen! - Die Prism Is A Dancer Show" (ZDF/ZDFneo) zum Umgang mit persönlichen Daten im Internet.

Grimme-Preise 2019: "Hackerville" und "Beat" unter den Preisträgern

Insgesamt zeichnet das Grimme-Institut in diesem Jahr erneut 16 Produktionen und herausragende Leistungen im Fernehen aus. Von ihnen sind 13 den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zuzuordnen, 3 privaten Anbietern. Darunter sind zwei Serien: "Hackerville" (HBO Europe/TNT Serie) und "Beat" (Amazon Prime Video), wie das Grimme-Institut am Dienstag in Essen mitteilte.

Instituts-Direktorin Frauke Gerlach stellte bei der Bekanntgabe der Grimme-Preisträger einen besonderen Fokus auf Gegenwartsthemen fest: Es habe sich in allen Kategorien beobachten lassen, "wie aktuelle Diskurse um Cyberkriminalität, Rechtspopulismus oder soziale Ungerechtigkeit durch mitreißend inszenierte, umfassend recherchierte, aber auch humoristische Geschichten transportiert werden".

Grimme-Preis für Isabel Schayani

Die WDR-Journalistin Isabel Schayani erhält einen Grimme-Preis für eine "Besondere Journalistische Leistung". Die Jury würdigt die besondere Qualität ihrer Tagesthemen-Kommentare, WDRforyou-Beiträge und Weltspiegel-Moderationen. Die Preise werden am 5. April im Theater Marl verliehen.

Zum 55. Mal zeichnet das Grimme-Institut herausragende TV-Leistungen aus. Die undotierten Grimme-Preise werden am 5. April in Marl, dem Institutssitz, verliehen. Insgesamt 16 Preise und ein Publikumspreis werden vergeben:

Wettbewerb Fiktion: Bad Banks (ZDF/ARTE), Beat (Amazon Prime Video), Hackerville (HBO Europe/TNT Serie), Familie Lotzmann auf den Barrikaden (ARD Degeto), Spezialpreis: Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) für «Tatort: Meta» (RBB)

Wettbewerb Information & Kultur: Betrug - Aufstieg und Fall eines Hochstaplers (SWR), Die Story im Ersten - Am rechten Rand (NDR/MDR), Kulenkampffs Schuhe (SWR/HR), Spezialpreis: Team von Docupy für «Die Story: »Ungleichland - Reichtum, Chancen, Macht» (WDR) und das dazugehörige Online-Konzept, Isabel Schayani (WDR) in der Kategorie Besondere Journalistische Leistung

Wettbewerb Unterhaltung: CATCH! Der große Sat.1 Fang-Freitag (Sat.1), Kroymann (RB/SWR/NDR), Lass dich überwachen! DIE PRISM IS A DANCER Show (ZDFneo/ZDF)

Wettbewerb Kinder & Jugend: Animanimals (KiKA/SWR), Bohemian Browser Ballett (SWR/funk), Spezialpreis: Marco Giacopuzzi für seine herausragende Autorenleistung bei «Schau in meine Welt» (HR)

Publikumspreis der Marler Gruppe: Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners (WDR/NDR/RBB/ARTE)

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland. Stifter des Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband. Zur Preisverleihung wird auch die Verbandspräsidentin, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, erwartet.

