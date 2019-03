vor 26 Min.

Große Koalition denkt über Impfpflicht für Kinder nach

Die Masern-Erkrankung ist noch immer bundesweit auf dem Vormarsch, eine gesetzliche Impfpflicht könnte die Lösung sein. Die Grünen sehen das kritisch.

Angesichtes einer Häufung von Krankheitsfällen in mehreren Regionen hatte die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin kürzlich eine Impfpflicht gefordert. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest der Welt ist die Zahl der Masern-Infektionen angestiegen. Masernerkrankungen seien extrem ansteckend und potenziell tödlich. Infolge einer Erkrankung könne es teils erst Jahre später zu einer Gehirnentzündung kommen, für die es keine Behandlung gebe und an der betroffene Patienten ums Leben kämen.

Große Koaliton will zeitnah Vorschlag zur Impfpflicht für Kinder vorlegen

Der SPD-Fraktionsvize und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bestätigte, dass er über eine Impfpflicht mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Gespräch und sei "zuversichtlich, dass wir demnächst einen entsprechenden Vorschlag vorlegen können". Zudem sagte ein Sprecher des Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur, man sei besorgt über die steigende Zahl der Maserninfektionen in Deutschland, die zu viele Menschen "auf die leichte Schulter" nähmen. Daher sei "Eine Debatte über mögliche Maßnahmen ist nur zu begrüßen".

Grüne sehen Impfpflicht für Kinder kritisch

Die Grünen im Bundestag gehen jedoch auf Distanz zu Forderungen aus der SPD, die Impfung von Kindern gegen Masern zur Pflicht zu machen. Statt auf Zwang und Sanktionen solle man das Vertrauen in eine gute Beratung stärken und auf herrschende Verunsicherungen eingehen, sagte die Grünen-Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Montag. "Dazu brauchen wir eine Aufwertung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und bessere personelle Ausstattung."

Schulz-Asche betonte zugleich, Impfen sei ein Akt gesellschaftlicher Solidarität. "Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist der Schutz für die Bevölkerung, auch gerade für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können." (dpa, AZ)

Themen Folgen