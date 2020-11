13:34 Uhr

Großeinsatz der Polizei bei Demonstrationen in Leipzig

In Leipzig sind für diesen Samstagnachmittag gleich mehrere Demonstrationen geplant. Die Stadt ist mit einem hohen Polizeiaufgebot vor Ort.

In der Leipziger Innenstadt haben sich am Samstag zahlreiche Menschen versammelt, um gegen eine Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen zu protestieren. Für den Samstag sind an verschiedenen Orten in der Stadt Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik sowie Protestversammlungen dagegen angemeldet. Die Polizei rechnet mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich. "Das lässt sich aber nur schwer einschätzen - es ist sehr ungewiss, was kommt", sagte der Polizeisprecher. Seit acht Uhr gilt die Innenstadt als Kontrollbereich. Bis zum Abend können dort somit anlasslose Personenkontrollen stattfinden.

Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" ruft zu Protesten auf

Am Mittag kamen etwa mehrere Hundert Menschen auf dem Augustusplatz zusammen. Aufgerufen hatte das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz", das an drei zentralen Orten der Stadt Kundgebungen angemeldet hat. Auf dem Kurt-Masur-Platz hatten Gegner der Corona-Politik eine Versammlung mit 250 Teilnehmern angemeldet. Zu Beginn am Mittag war der Platz jedoch noch weitgehend leer.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot aus mehreren Bundesländern im Einsatz, sie brachte Wasserwerfer und Räumpanzer in der Nähe des Demonstrationsgeschehens in Stellung. Zudem setzten die Beamten Sperrgitter ein, um die Versammlungen voneinander zu trennen. Die Lage sei nicht einfach, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei verweist auf die geltenden Corona-Auflagen

Nach Einschätzung des sächsischen Verfassungsschutzes wurde im Vorfeld der Demonstrationen sowohl im rechtsextremistischen als auch im linksextremistischen Lager mobilisiert. Stadt und Polizei haben angekündigt, jegliche Verstöße gegen die Corona-Regeln konsequent zu ahnden und verwiesen noch einmal auf die geltenden Auflagen - wie Mindestabstand und Maskenpflicht. Derzeit sind in Sachsen wegen der Corona-Lage nur maximal 1000 Teilnehmer pro Kundgebung erlaubt.

21.11.2020, Sachsen, Leipzig: Eine Teilnehmerin einer linken Demonstration hält auf dem Augustusplatz ein Schild mit der Aufschrift «Mit Nazis geht man nicht spazieren». Mehrere Hundert Menschen protestieren gegen eine geplante Kundgebung von Kritikern der Corona-Politik der Bundesregierung. Aufgerufen hatte das Aktionsnetzwerk «Leipzig nimmt Platz». Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Sebastian Willnow

Polizeischutz ist für Journalisten möglich

Vor zwei Wochen war es bei einer "Querdenken"-Demonstration in Leipzig zu massiven Verstößen gegen die Maskenpflicht und gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Der Deutsche Journalistenverband in Sachsen begrüßte dahingehend in den sozialen Netzwerken, dass Journalisten nach den jüngsten Übergriffen vor Ort Polizeischutz in Anspruch nehmen können.

Auch in anderen Städten in Deutschland waren am Samstag Proteste gegen die Corona-Politik angekündigt - etwa in Bochum, Göppingen und Hannover.

