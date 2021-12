Großer Zapfenstreich für Angela Merkel: So wird die Verabschiedung im TV oder Live-Stream übertragen

Großer Zapfenstreich für Angela Merkel: Die Verabschiedung lässt sich am Donnerstag live im TV oder Stream sehen. Hier finden Sie die Informationen zur Übertragung.

Die Amtszeit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel neigt sich dem Ende zu - und das nach ganzen 16 Jahren. Für ihre offizielle Verabschiedung aus dem Amt gibt es einige offizielle Events. Dazu gehört unter anderem auch der sogenannte Große Zapfenstreich.

Hierbei handelt es sich um die Verabschiedung der noch amtierenden Kanzlerin von der Bundeswehr, eine traditionelle Zeremonie. Diese beginnt mit einer Rede seitens Angela Merkel, die sich hierbei an die geladenen Bundesminister und Bundespräsidenten, die sie im Laufe ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin Deutschlands begleitet und unterstützt haben.

Sie möchten die Zeremonie gerne live mitverfolgen und wollen wissen, wann und wie Sie das können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Übertragung der ZDF-Sendung "Ende einer Ära - Großer Zapfenstreich für Angela Merkel" im TV und Live-Stream für Sie zusammen gefasst.

Großer Zapfenstreich erklärt

Durchgeführt wird das Militärevent, der Große Zapfenstreich, von einer nur für diesen einen Zweck vorgesehenen Formation, die aus Musikern, Bewaffneten und Fackelträgern - allesamt aus der Bundeswehr stammend - besteht. Es stellt die höchste Auszeichnung dar, die eine Zivilperson erhalten kann und einen Anspruch darauf haben in Deutschland gerade einmal drei Personen: Der Bundespräsident, Bundeskanzler sowie der Bundesvertreidigungsminister. Außerdem können sich alle Militärs im Rang eines Generals oder Generalleutnants verabschieden lassen, wenn sie aus ihrem Dienst ausscheiden.

Beim Großen Zapfenstreich von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich nach 16 Jahren nun von ihrem Amt verabschiedet, wird es musikalische Untermalung geben. Das Stabmusikkorps der Bundeswehr wird insgesamt drei Lieder zum Besten geben, die sich die Geehrte selbst aussuchen konnte:

"Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef

"Du hast den Farbfilm vergessen" von Nina Hagen

"Großer Gott, wir loben dich" von Ignaz Franz

Die Zeremonie an sich wird ungefähr 20 Minuten dauern und im ZDF gezeigt. Oberleutnant Sven Homann informiert darüber. Anschließend wird in der ZDF-Sendung "Ende einer Ära - Großer Zapfenstreich für Angela Merkel" über ebenejene diskutiert. Moderatorin Bettina Schausten und Politikexperte Karl-Rudolf Korte unterhalten sich über den Einfluss, den die erste weibliche Bundeskanzlerin Deutschlands hat und was sie hinterlässt.

Großer Zapfenstreich für Angela Merkel: Übertragung im TV und Live-Stream im ZDF

Gezeigt wird der Große Zapfenstreich von Angela Merkel im ZDF, wo die Sendung den Namen "Ende einer Ära - Großer Zapfenstreich für Angela Merkel" trägt. Morgen, am 2. Dezember 2021, läuft die Verabschiedung der scheidenden Bundeskanzlerin von 19.20 Uhr bis 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen. Damit Sie das Event nicht verpassen, bietet der Sender außerdem gratis einen Live-Stream an, den Sie über diesen Link erreichen können.

