Großveranstaltungen, Messen, Sport: Was wurde wegen des Coronavirus abgesagt?

Welche Auswirkungen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 auf das gesellschaftliche Leben hat, zeigt die Zahl der abgesagten Veranstaltungen. Ein Überblick.

In Europa häuft sich die Zahl der Coronavirus-Infizierten und in Deutschland wächst bei vielen die Angst vor einer möglichen Ansteckung. Veranstalter reagieren weltweit auf die epidemische Verbreitung und sagen viele Termine vorsichtshalber ab. In der Schweiz sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten - und damit auch sämtliche Großveranstaltungen sowie der Genfer Autosalon. Russland sagt sein für Juni geplantes internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg ab und auch der für den 29. März geplante Rom-Marathon wurde ersatzlos gestrichen.

Welche geplanten Sportereignisse, großen Messen und überregionalen Großveranstaltungen in Deutschland aufgrund des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 abgesagt oder verschoben wurden, lesen Sie hier in der alphabetischen Übersicht. Die Liste wird laufend aktualisiert.

Absagen und neue Termine wegen des Coronavirus: Diese Messen sind betroffen

Diese Veranstaltungen finden wegen des Coronavirus nicht wie geplant statt

Berlin : Die Pharma-Konferenz Vision.A wurde von Mitte März auf Juni verschoben. Die Digitalkonferenz der Pharmaindustrie findet nun am 25. und 26. Juni 2020 im historischen Postbahnhof Berlin statt.

Die Pharma-Konferenz Vision.A wurde von Mitte März auf Juni verschoben. Die Digitalkonferenz der Pharmaindustrie findet nun am 25. und 26. Juni 2020 im historischen Postbahnhof statt. Göttingen : Alle Großveranstaltungen an der Georg-August-Universität sind bis Ostern abgesagt - unter anderem die für den 9. und 10. März geplanten Studieninformationstage.

Alle an der Georg-August-Universität sind bis abgesagt - unter anderem die für den 9. und 10. März geplanten Studieninformationstage. Hanau : Das Gedenkkonzert "Ich liebe in Hanau " für die Opfer des Anschlags wurde vom 7. März auf den 17. Mai verschoben, wie die Veranstalter auf Facebook mitteilen.

Das Gedenkkonzert "Ich liebe in " für die Opfer des Anschlags wurde vom 7. März auf den 17. Mai verschoben, wie die Veranstalter auf Facebook mitteilen. München : Die Brauerei Paulaner hat am Donnerstag mitgeteilt, dass das Derblecken am Nockherberg am 12. März nicht wie geplant stattfinden kann.

Coronavius: Diese Sportveranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben

Celle : Die Veranstalter haben den Celler Wasa-Lauf vom 8. März auf den 31. Oktober verschoben.

Die Veranstalter haben den Celler Wasa-Lauf vom 8. März auf den 31. Oktober verschoben. Mülheim an der Ruhr : Das German Open im Badminton wurde abgesagt. Ein Ersatztermin wird derzeit auf Umsetzbarkeit geprüft.

: Das German Open im Badminton wurde abgesagt. Ein Ersatztermin wird derzeit auf Umsetzbarkeit geprüft. RB Leipzig wird vorerst alle Trainingseinheiten ohne Zuschauer absolvieren. "Als reine Vorsichtsmaßnahme" bezüglich des Coronavirus würden alle Einheiten bis auf Weiteres nicht-öffentlich stattfinden, heißt es auf der Website.

Ob die Olympischen Spiele 2020 wie geplant stattfinden können, ist aktuell noch unklar.

(AZ, Stand: 6. März 2020 - alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

