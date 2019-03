16:55 Uhr

Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Acht weitere Anklagen erhoben

Mindestens zehn Männer sollen eine 18-Jährige in Freiburg vergewaltigt haben. Die mutmaßlichen Haupttäter sind bereits angeklagt. Nun gibt es weitere Anklagen.

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Staatsanwaltschaft acht weitere Männer angeklagt. Ihnen werde Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sind alle zehn Festgenommenen in dem Fall angeklagt.

Bereits Mitte Februar hatte die Staatsanwaltschaft Anklagen gegen den 22 Jahre alten Hauptbeschuldigten und einen weiteren Mann erhoben.

Der 22-Jährige soll die 18-Jährige nach einem Discobesuch in einem Gebüsch vor der Disco vergewaltigt und andere Männer zum Vergewaltigen animiert haben. Er war der Polizei als Intensivtäter bekannt. Gegen den Mann bestand bereits vor der Tat ein Haftbefehl, verhaftet wurde er damals aber nicht.

Freiburg: 18-Jährige wohl von mindestens zehn Männern vergewaltigt

Die junge Frau war bisherigen Erkenntnissen zufolge Mitte Oktober in Freiburg nach einem Discobesuch von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden.

Bäume und Gebüsch im Industriegebiet Nord hinter dem Diskothekenareal, wo sich der Vorfall ereignet hat. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

Nach der Tat hatte die Polizei insgesamt zehn Verdächtige festgenommen - acht Syrer im Alter von 18 bis 29 Jahren, einen 18 Jahre alten Algerier und einen 25-jährigen Deutschen ohne Migrationshintergrund. Alle sitzen in Untersuchungshaft. Einen elften, unbekannten Verdächtigen sucht die Polizei mit Phantombild, bislang ohne Erfolg. Es handele sich dabei um einen 20- bis 25-Jährigen.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Freiburg sorgt bundesweit für Entsetzen

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Freiburg hatte überregional Schlagzeilen gemacht. Das Opfer, die 18 Jahre alte Frau, war den Angaben zufolge zur Tatzeit wehrlos. In der Disco war ihr zuvor laut Polizei etwas ins Getränk gemischt worden. Zur Zahl der Täter habe die junge Frau keine Angaben machen können. (AZ)

