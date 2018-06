vor 43 Min.

Gruppenvergewaltigung von 14-Jähriger: Neues Urteil erwartet Panorama

Im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen in Hamburg wird heute (13.

00 Uhr) das Urteil erwartet.

Drei Jugendliche und ein junger Mann hatten sich am 11. Februar 2016 in einer Wohnung an dem betrunkenen Mädchen vergangen, wie das Landgericht bereits in einem ersten Prozess festgestellt hat. Drei der jungen Männer und eine 15-Jährige filmten das Geschehen mit dem Handy. Dann legten sie ihr Opfer frühmorgens bei eisiger Kälte kaum bekleidet in einem Hinterhof ab. Ein Nachbar wurde auf das schreiende Mädchen aufmerksam und rief die Polizei.

Das Landgericht hatte die fünf Angeklagten im Oktober 2016 zu Haftstrafen verurteilt - vier jedoch auf Bewährung. Dagegen gingen die Staatsanwaltschaft und drei Angeklagte in Revision. Der Bundesgerichtshof hob die Urteile auf, bestätigte jedoch die Feststellungen zum Tatgeschehen. Der neue Prozess lief seit Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zur Urteilsverkündung sollen Zuschauer zeitweise zugelassen werden. (dpa)

Pressemitteilung des Gerichts vom 4.1.18

Themen Folgen