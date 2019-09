vor 7 Min.

Grusel-Datum: Was ist Halloween - und woher kommt der Brauch?

Halloween 2019 ist das perfekte Datum für Grusel- und Horror-Fans. Aber was ist Halloween überhaupt? Woher kommt der Brauch und was feiern wir da?

An Halloween 2019 kommen wieder die Freunde von Kürbis-Fratzen, Grusel-Kostümen, und "Süßes oder Saures"-Rufen auf ihre Kosten. Aber welchen Ursprung hat dieses Fest? Ist Halloween ein Feiertag? Welche Bräuche gibt es zu diesem Datum? Hier alle Infos und Hintergründe zu dem Fest.

Datum: Wann ist Halloween 2019?

Halloween 2019 ist am Donnerstag, 31. Oktober.

Ist Halloween ein gesetzlicher Feiertag? Wer hat frei?

Halloween an sich ist zwar kein Feiertag in Deutschland (Lesen Sie auch: Wann ist der nächste Feiertag in Bayern? ). Aber da das Fest am 31. Oktober - dem Reformationstag - gefeiert wird, haben viele Menschen trotzdem frei. Der Reformationstag ist nämlich in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ein gesetzlicher Feiertag.

Ursprung und Geschichte: Was ist Halloween?

Halloween ist eigentlich ein keltisches Fest. Seine Anfänge hatte der Brauch vor mehr als 2000 Jahren. "Samhain" genannt markierte er den Beginn des Winters am 1. November. Damals glaubte man, dass am Vorabend dieses Festes Geister auf der Erde wandeln, weil in der Nacht die Grenze zum Totenreich verschwimmt. Deshalb zündeten die Menschen Feuer an und stellten über Nacht Essen bereit, sollten ihre Vorfahren zurückkommen.

Das "Samhain"-Fest überlebte die Kelten. Die Iren wandelten den Brauch dann etwas ab. Sie hatten Angst vor den Toten und verkleideten sich mit grausigen Masken, um die Geister abzuschrecken.

Im Mittelalter wurde die heidnische Tradition christianisiert: Papst Gregor IV. setzte 837 den 1. November als Allerheiligen an. Jetzt konnten auch die Christen das heidnische Fest Samhain feiern, ohne zu sündigen.

Irische Einwanderer brachten den Brauch dann Ende des 19. Jahrhunderts auch in die USA - und von dort wurde er später zurückexportiert nach Europa. Heute ist Halloween in den USA ein Familienfest - und in Deutschland Anlass für Partys und Kostümierungen.

Woher kommt der Name Halloween?

Halloween - nicht etwa Helloween mit "e" - kommt aus dem Englischen "All Hallows Evening", übersetzt der Abend vor Allerheiligen.

Welche Bräuche gibt es an Halloween?

Eine der beliebtesten Halloween-Traditionen in den USA heißt "trick or treat", was soviel heißt wie "Streich oder Leckerbissen". Kinder gehen bei diesem Brauch verkleidet von Haus zu Haus und fordern die Bewohner auf, ihnen Süßigkeiten zu geben. Andernfalls spielen sie den Hausbewohnern Streiche. Im deutschsprachigen Raum wird dazu der Spruch " Süßes oder Saures " beziehungsweise "Süßes, sonst gibt's Saures" verwendet.

" beziehungsweise "Süßes, sonst gibt's Saures" verwendet. Beliebt sind natürlich gruselige Verkleidungen , etwa als Geist, Hexe, Vampir, Zombie, oder Skelett.

, etwa als Geist, Hexe, Vampir, Zombie, oder Skelett. Auch Kürbisse in allen Variationen sind typisch für Halloween, etwa ausgehöhlt als flackernde Kerze.

in allen Variationen sind typisch für Halloween, etwa ausgehöhlt als flackernde Kerze. Die typischen Farben zu Halloween sind schwarz, orange, grün, weiß und rot.

Was hat Halloween mit Kürbissen zu tun?

Im Englischen werden Kürbis-Laternen als "Jack-O-Lanterns", also "Jack-O-Laternen" bezeichnet. Sie erinnern an die Legende des Hufschmieds Jack Oldfield, der vor langer Zeit in Irland gelebt haben soll. Jack O. soll sich demnach mit dem Teufel eingelassen haben. Als er dann starb und in den Himmel wollte, wurde er abfgewiesen. Auch in die Hölle konnte er nicht mehr. Der Teufel verwehrte ihm den Einlass und schickte ihn zurück, von wo er gekommen war. Lediglich ein Stück glühende Kohle gab er Jack mit, da er Mitleid mit ihm hatte. Damit die Kohle nicht verglüht, legte Jack sie in eine ausgehöhlte Rübe. Seitdem wandelt Jack am Vorabend zu Allerheiligen mit seiner leuchtenden Rübenlaterne als Untoter durch die Dunkelheit.

Diese Legende führte zum Glauben, dass ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe beziehungsweise einem Kürbis den Teufel und andere Geister abhalten könne. (AZ)

