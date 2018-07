vor 16 Min.

Guido Maria Kretschmer will bei Hochzeit nicht die ganze Zeit heulen Panorama

Der TV-Moderator und Modeschöpfer hat vor seiner Trauung im September noch zwei Sorgen. Er befürchtet, dass es ihm zu rührend wird.

TV-Moderator und Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer ("Shopping Queen") hat vor seiner Hochzeit im September auf Sylt noch zwei Sorgen. "Ich hoffe, ich heule nicht die ganze Zeit, weil alles so rührend ist", sagte der 53-Jährige der Bild-Zeitung (Montag) über die geplante Trauung mit seinem Partner Frank Mutters.

Auch über sein Hochzeits-Outfit habe er noch nicht entschieden. "Frank wird vermutlich schnell was von der Stange kaufen. Ich will nicht so ein Theater. Es wird was Niedliches werden und es sollte praktisch sein, so wie das Leben eben ist", erklärte Kretschmer. Er wolle sich im Urlaub im August noch genaue Gedanken machen.

Flitterwochen planen Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters vorerst nicht

Dem Bericht zufolge sind rund 200 Gäste zur Feier auf der Nordseeinsel eingeladen, auf der die beiden ein Haus besitzen. Flitterwochen plant das Paar demnach wegen beruflicher Verpflichtungen des Moderators vorerst nicht.

In der vergangenen Woche hatte das Paar den Hochzeitstermin am 8. September bestätigt. Kretschmer und Mutters sind seit mehr als 30 Jahren zusammen und schlossen 2012 eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Nach der Einführung der Ehe für alle wollen sie sich nun erneut das Jawort geben. (dpa)

