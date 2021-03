vor 17 Min.

Guidos Deko Queen: Start heute, Sendetermine, Sendezeit, Übertragung

"Guidos Deko Queen" startet heute auf Vox. Alles Wissenswerte zu den Sendeterminen, der Sendezeit und zur Übertragung verraten wir Ihnen hier.

Von Tanja Schauer

Bei "Guidos Deko Queen" nimmt sich der Star-Designer Guido Maria Kretschmer künftig deutschen Wohnzimmern an. "Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben", so Guido im Interview mit dem Sender.

Das Prinzip gestaltet sich ähnlich wie in der beliebten Styling-Show des Designers: Guido Maria Kretschmer wird zu Beginn ein Motto vergeben, nach dem sich die Teilnehmerinnen richten müssen. Dabei stehen sich zwei Kandidatinnen im direkten Duell gegenüber und müssen innerhalb der vorgegebenen Zeit ihre Deko-Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Guido Maria Kretschmer beobachtet dabei jeden Schritt und begleitet die Teilnehmerinnen via Monitor in Baumärkte, Möbelhäuser und Dekorations-Geschäfte. Selbstverständlich kommen dabei auch seine gewohnt spitzen aber humorvollen Kommentare nicht zu kurz.

Start von "Guidos Deko Queen": Ab wann läuft die neue Sendung?

Wie Vox bekannt gab, startet "Guidos Deko Queen" heute am Samstag, 20. März 2021. Von da an werden die Folgen in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt. Außerdem soll laut Sender zeitgleich zum Sendungs-Start in regelmäßigen Abständen ein gleichnahmiges Wohn- und Lifestylemagazin erscheinen.

Sendetermine und Sendezeit von "Guidos Deko Queen"

Wie die RTL-Mediengruppe, zu der auch der Sender Vox gehört, bereits verriet, sind vorerst insgesamt sechs Folgen von "Guidos Deko Queen" geplant. Diese werden nach dem Start immer samstags um 17 Uhr ausgestrahlt. Hier finden Sie die Sendetermine des neuen Formats im Überblick:

Sendetermine Sendezeit Folge Samstag, 20.03.2021 17.00 Uhr 1 Samstag, 27.03.2021 17.00 Uhr 2 Samstag, 03.04.2021 17.00 Uhr 3 Samstag, 10.04.2021 17.00 Uhr 4 Samstag, 17.04.2021 17.00 Uhr 5 Samstag, 24.04.2021 17.00 Uhr 6

Übertragung: Wo läuft "Guidos Deko Queen"?

"Guidos Deko Queen" können Sie auf unterschiedlichen Plattformen sehen. Einerseits wird die Sendung wöchentlich im Live-TV auf Vox übertragen. Außerdem können Sie die einzelnen Folgen auch im Live-Stream über TV Now empfangen. Das Streaming-Angebot des Senders ist allerdings nicht kostenlos: Für ein Premium-Abonnement fallen monatlich 4,99 Euro an. Allerdings kann das Angebot von Neukunden vorab 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Neben dem Live-Stream kann "Guidos Deko Queen" bei TV Now auch nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung abgerufen werden. Ob auch hierfür der Abschluss eines Premium-Abos nötig ist oder ob die Wiederholungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. (AZ)

