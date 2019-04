12:21 Uhr

"Guidos Masterclass" auf Vox: So war der Auftakt der neuen Show

Guido Maria Kretschmer sucht einen neuen Star-Designer - bei "Guidos Masterclass" auf Vox will er fündig werden. So war Folge 1 der neuen Show.

Designer Guido Maria Kretschmer ist seit 2012 Star der Sendung "Shopping Queen" auf Vox. Er zählt zu den Gesichtern des Senders - und ist dort nun seit gestern auch Klassenlehrer für Meisterschüler.

"Guidos Masterclass" montags auf Vox

In der Sendung "Guidos Masterclass", die Vox ab sofort montags um 20.15 Uhr zeigt, gibt der 53-jährige Modemacher und Moderator sein Wissen an junge Designer weiter. Aus zwölf Kandidaten wählt Kretschmer acht aus, um sie in seiner Meisterklasse zu unterrichten. Auf dem Stundenplan der sechs Folgen stehen Aufgaben vom Entwerfen eines Kleids aus Party-Utensilien bis hin zur Kreation, die vom Stil des Star-Designers Yves Saint Laurent (1936-2008) und von der Stadt Marrakesch inspiriert sein soll.

Das Entwerfen eines Kleids aus Party-Utensilien wollte in Folge 1 von "Guidos Masterclass" gestern nicht allen Talenten gleich gut gelingen. Drei Minuten Zeit hatten die Kandidaten, um sich Gegenstände in einem Raum zusammzusuchen, um daraus dann ein Kleid zu schneidern. Statt Stoff hatten sie Servietten, Mülltüten oder Weingummis zur Verfügung. Das Kleid aus Mülltüten etwa kam bei der Jury, an diesem Montag bestehend aus Guido Maria Kretschmer, Model Karolina Kurkova und Kreativdirektor Donald Schneider nicht besonders gut an. Für andere Kreationen aber, etwa aus Strohhalmen, gab es Lob.

In jeder Ausgabe erhält "Guidos Masterclass" Besuch von jeweils zwei Gästen: Neben Model Karolina Kurkova werden auch Modedesigner Wolfgang Joop, Model Tatjana Patitz, Moderatorin Palina Rojinski und Schauspielerin Iris Berben mit dabei sein.

Sieger von "Guidos Masterclass" gewinnt nicht nur 50.000 Euro

Für die jungen Modemacher wird die Show zur "Design-Competition": Der Gewinner erhält im Finale am 3. Juni 50.000 Euro und eine Foto-Strecke in der deutschen Vogue. Außerdem will Kretschmer ihm im ersten Jahr nach dem Sieg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum Finale soll jeder Meisterschüler eine Kollektion mit drei Looks vorlegen, die ihn als Designer charakterisieren.

Guido Maria Kretschmer über seine neue Rolle

Für Guido Maria Kretschmer ist die Arbeit als Mentor auch eine mit Professoren-Perspektive: Er will später eine Professur übernehmen. "Ich hatte schon zwei Mal einen Ruf, musste aber schweren Herzens absagen", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin noch nicht so weit, weil ich zu viele andere Projekte habe. Wenn ich so eine Aufgabe übernehme, will ich die Studenten auch wirklich betreuen", betonte er. "Machen werde ich es auf jeden Fall irgendwann, weil ich weiß, dass ich gut mit Menschen umgehen kann. Außerdem bin ich uneitel genug, begeisterungsfähig für andere zu sein." (dpa/AZ)

