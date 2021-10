Alle Infos zur Show "Guidos Wedding Race": Kandidaten, Sendetermine und Übertragung

"Guidos Wedding Race" ist ein neues TV-Format mit Guido Maria Kretschmer, das es bei Vox zu sehen gibt. Wir haben alle Infos zur Show im Überblick für Sie.

Star-Designer Guido Maria Kretschmer ist mit seiner neuen Show "Guidos Wedding Race" auf Vox zu sehen. Er will den Gewinnern gleich zwei Wünsche erfüllen. Denn der Wettbewerb unter Verlobten hat einen besonderen Gewinn: Eine Traumhochzeit mit Trauung von Guido persönlich plus von ihm entworfene Eheringe. Was die Teilnehmer hierfür machen müssen? Beweisen, dass sie ein absolutes Power-Couple sind.

"Guidos Wedding Race": Das sind die Aufgaben der zwölf Kandidaten

Insgesamt sechs Paare nehmen bei "Guidos Wedding Race" teil. Um den Wettbewerb gewinnen zu können, müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen, die jeweils individuell auf die Verlobten zugeschnitten sind. Mehrere Etappen auf einem Roadtrip, bei dem Guido Maria Kretschmer die Navigation in Form von Videobotschaften übernimmt, warten auf die zwölf Kandidaten.

Den Anfang macht das Kennenlernen der Paare sowie deren Umfelds. Eine Hauptaufgabe gibt es allerdings für alle Paare gleichermaßen: Während ihrer Reise müssen sie alle die Strophen eines Liebesgedichts, das der Modedesigner selbst geschrieben hat, erspielen – durch auf die persönliche Liebesgeschichte zugeschnittene Aufgaben – und dieses am Ende des Trips auswendig aufsagen. Wer am schnellsten und zudem fehlerfrei ist, gewinnt. Die Outfits der Gewinner-Paare werden im Anschluss, kurz vor der Hochzeit, noch einmal von Guido aufgepeppt, die Ringe hat er selbst entworfen. Der Star-Designer hält außerdem die Trauung.

Wo können Sie die neue Liebes-Show sehen? - Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream sowie alles zu den Kandidaten für Sie.

"Guidos Wedding Race": Sendetermine

Die neue TV-Show "Guidos Wedding Race" besteht insgesamt aus nur zwei Einzel-Folgen. Die Erste wird heute am Sonntag, 10. Oktober 2021 um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt, die Zweite dann am 17. Oktober 2021, ebenfalls um 20.15 Uhr. Insgesamt drei Paare kämpfen pro Folge um die Traumhochzeit in prominenter Begleitung.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

So sehen Sie "Guidos Wedding Race": Übertragung im TV oder Stream?

Die Liebes-Sendung "Guidos Wedding Race" wird in insgesamt nur zwei Folgen ausgestrahlt. Diese sind an zwei Sonntagen, 10. und 17. Oktober 2021, jeweils um 20.15 Uhr bei Vox im Free-TV zu sehen. Als Stream ist "Guidos Wedding Race" auf TV Now zu sehen.

Diese Paare nehmen Teil bei "Guidos Wedding Race": Die Kandidaten

Insgesamt sechs Paare sind es, die beim Rennen um die Traumhochzeit in "Guidos Wedding Race" mitmachen. Doch nur zwei von ihnen können gewinnen.

Die Kandidaten in Folge 1:

Programmiererin Maria (30) und Lehrer Stephan (37) aus Gossau St. Gallen

(30) und Lehrer Stephan (37) aus Die Vierfach-Eltern Nathalie (29) und Ramon (30) aus Calw

Soldatin Kim (25) und Personalvermittlerin Lorena (28) aus Waldfeucht

Die Kandidaten in Folge 2: