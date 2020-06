vor 59 Min.

"Guinness World Records", Vorschau: Infos zu TV-Terminen und Moderatorin

Die Sendung "Guinness World Records" startet in wenigen Tagen im TV. In unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um TV-Termine und die Moderatorin.

Von Carla Gospodarek

In der neuen Sat.1-Sendung "Guinness World Records" werden in den kommenden Wochen die extremsten und spektakulärsten Rekorde der Welt präsentiert. Moderiert wird die Sendung von Curvy-Model Angelina Kirsch. Alle Informationen rund um die TV-Termine und die Moderatorin der Show lesen Sie hier bei uns in der Übersicht.

Vorschau zu "Guinness World Records": TV-Termine der Ranking-Show

Ab Freitag, 19. Juni 2020, laufen drei Folgen der Show "Guinness World Records" auf Sat.1. Auch mehrere Wiederholungen der Sendung gibt es. Hier sehen Sie die TV-Termine in der Übersicht:

Sendung Datum "Guinness World Records", Folge 1 Freitag, 19. Juni 2020, 20.15 Uhr Wiederholung von Folge 1 Sonntag, 21. Juni 2020, 12.10 Uhr "Guinness World Records", Folge 2 Freitag, 26. Juni 2020, 20.15 Uhr Wiederholung von Folge 2 Sonntag, 28. Juni 2020, 12.20 Uhr "Guinness World Records", Folge 3 Freitag, 3. Juli 2020, 20.15 Uhr

Angelina Kirsch: Das ist die Moderatorin von "Guinness World Records"

Angelina Kirsch wurde am 19. Juli 1988 in Neumünster geboren. Nach dem Abitur schloss sie dort ihr Studium der Musikwissenschaften und Empirischen Sprachwissenschaften mit dem Bachelor ab und wurde im Alter von 23 Jahren in Rom von einem Modelagenten entdeckt. Seitdem hat sie sich weltweit einen Namen als angesagtes Curvy-Model gemacht. Außerdem ist die 31-Jährige Autorin der Ratgeber "Rock your mind! Sei gut zu dir jeden Tag" und "Rock your Curves! Lerne deine Kurven lieben". Ab dem 19. Juni 2020 wird sie in der Sendung "Guinness World Records" als Moderatorin zu sehen sein.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen