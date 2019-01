vor 49 Min.

Gwyneth Paltrow von Skifahrer auf Millionenentschädigung verklagt Panorama

Gwyneth Paltrow ist von einem Skifahrer auf eine Entschädigung von mehr als drei Millionen Dollar verklagt worden. Sie soll ihn bei einer Kollision verletzt haben.

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (46, "Iron Man") ist von einem Skiläufer im US-Staat Utah auf eine Millionenentschädigung verklagt worden. Paltrow sei auf einer Piste in Park City "außer Kontrolle" skigefahren und habe ihn bei einer Kollision verletzt, macht der Kläger - ein Arzt - in Gerichtsdokumenten geltend, wie US-Medien am Dienstag berichteten.

Paltrow sei zudem nach dem angeblichen Crash einfach davongefahren und habe damit "Unfallflucht" begangen, zitierte die US-Zeitschrift "People" aus der Klageschrift. Bei dem Vorfall im Februar 2016 habe er unter anderem eine Gehirnverletzung erlitten, behauptet der Mann. Er verlangt von der Oscar-Preisträgerin ("Shakespeare in Love") eine Entschädigung von mehr als drei Millionen US-Dollar.

Gwyneth Paltrows Sprecherteam wies die Vorwürfe laut People.com zurück. Die Klage sei "völlig unbegründet", hieß es in einer Mitteilung. (dpa)

