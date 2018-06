25.06.2018

Gymnasium verwüstet - Schüler bekommen frei Panorama

Die Täter schlugen in einer Schule nahe Köln Scheiben ein, verteilten Eier, Mehl und Margarine. Die Schüler bekamen aus Sicherheitsgründen frei.

Eine Schule in der Nähe von Köln hat wegen Vandalismus den Unterricht abgesagt. Unbekannte hätten sich zwischen Sonntagnachmittag und dem frühen Montagmorgen Zutritt zu dem Gymnasium in Rösrath verschafft und dort großflächig gewütet, berichtete die Polizei. Wegen der Schäden entschied die Schule, den Unterricht zu Wochenbeginn auszusetzen - die Schüler wurden nach Hause geschickt. Man könne "die Sicherheit im laufenden Betrieb nicht mehr gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung an die Eltern.

Die Täter beschädigten mehrere elektronische Geräte

Die Täter drangen den Angaben zufolge durch ein Fenster in die Schule ein. Dort schlugen sie Scheiben ein, verteilten Eier, Mehl und Margarine, entleerten Feuerlöscher und rissen zum Beispiel auch einen Beamer von der Decke. Polizisten fanden mehrere beschädigte Elektronikgeräte, darunter auch Monitore. "Das ist kein Streich mehr", sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittele wegen Hausfriedensbruchs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Der Express"und der Kölner Stadt-Anzeiger hatten darüber berichtet.

Unterricht geht am Dienstag weiter

Die Höhe des Schadens war zunächst unklar, die Polizei bezeichnete ihn als hoch. "Die Schüler mussten nach Hause geschickt werden, damit eine vernünftige Tatortermittlung und anschließend auch die Reinigungsarbeiten stattfinden konnten", sagte Rösraths Erster Beigeordneter Ulrich Kowalewski. Der Unterricht werde an diesem Dienstag weitergehen. In dem Gymnasium sei bereits vor den Pfingstferien randaliert worden, allerdings in kleinerem Umfang, sagte Kowalewski. Damals sei die Bibliothek betroffen gewesen. Schüler habe man da noch nicht nach Hause schicken müssen.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die Täter auch in die Schule uriniert hatten. Das stellte sich später als falsch heraus, wie eine Sprecherin sagte. Bei den gefundenen Flecken handelte es sich demnach um Reste des Feuerlöscherinhalts. (dpa)

