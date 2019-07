vor 6 Min.

Haben Heidi Klum und Tom Kaulitz heimlich geheiratet?

Die Klatsch-Welt wartet auf die Hochzeit von Model-Mama Heidi Klum und ihrem Tom Kaulitz. Nun schreibt die Bunte, sie hätten bereits geheiratet.

Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits ein Ehepaar? Während sich zahlreiche Gerüchte darum ranken, wo das Topmodel und der Musiker nun heiraten werden, berichtet die Bunte nun: Die beiden seien bereits verheiratet - und zwar seit dem 22. Februar 2019. Wie das Blatt erfahren haben will, sollen Heidi Klum und Tom Kaulitz in Beverly Hills standesamtlich geheiratet haben, nur etwa 20 Autominuten von der Villa entfernt, in der sie gemeinsam leben.

Der 22. Februar ist gleichzeitig der Jahrestag von Klum (46) und Kaulitz (29) - sie sind also seit etwa eineinhalb Jahren zusammen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz - heimliche Hochzeit in Beverly Hills?

Heidi Klum selbst hat sich zu den Hochzeitsgerüchten in den sozialen Netwerken noch nicht geäußert - obwohl sie Millionen Fans täglich auf Instagram und Facebook mit Eindrücken aus ihrem Leben versorgt. Dort zeigte sie sich zwar gestern verliebt mit Tom Kaulitz in Paris vor dem Louvre - heute steht bisher aber ein offenbar neues Kleid im Mittelpunkt. Von einer Hochzeitsbestätigung also keine Spur.

Viele Fans hatten zuletzt vermutet, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz nach ihrer Paris-Reise weiter an den Ort reisen, an dem sie heiraten werden. Denn es galt als gesetzt, dass die Hochzeit im Sommer 2019 stattfindet. Möglich ist nun aber auch, dass die standesamtliche Trauung bereits stattgefunden hat, die eigentliche Party aber noch folgt.

Auch das Gerücht, dass die beiden bereits geheiratet haben, ist nicht ganz neu - immerhin soll Heidi Klum vor kurzem auf einem Tokio-Hotel-Poster mit "Heidi Kaulitz" unterschrieben haben.

(AZ)

