Hacker knacken Twitter-Account von Scotland Yard

Hip Hop und Rap: Hip Hop hat seine Wurzeln in der schwarzen Funk- und Soul-Musik und wird mit den Elementen Rap (MCing) , DJing, Breakdance, Graffiti-Writing und Basketball in Verbindung gebracht. Während man im HipHop den Glauben an eine bessere Zukunft vermitteln möchte, dreht sich in der Rap Musik alles darum zu erzählen, was in der Gegenwart passiert.