"Hätte stutzig werden müssen": Frank Brinkers Vater starb durch Todespfleger Niels Högel

Plus Der Ex-Pfleger Niels Högel soll fast 100 Patienten ermordet haben. Nun steht das Urteil an. Für Nebenkläger wie Frank Brinkers endet eine belastende Zeit.

Anfangs konnte er noch Überstunden abbauen. Als keine Überstunden mehr übrig waren, begann er, seinen Jahresurlaub aufzubrauchen. 22-mal ist der Niedersachse Frank Brinkers, 44, Schlosser, nun schon von Lingen nach Oldenburg gefahren. Jedes Mal stieg er morgens um 5.40 Uhr in seinen zwölf Jahre alten Opel, er wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Selten brauchte er länger als eineinhalb Stunden für die 120 Kilometer. In einem kleinen Café in der Donnerschweer Straße trank er einen Kaffee und wartete, dass die Zeit verging. Dann lief er rüber in die Weser-Ems-Halle, Nebenstelle des Landgerichts Oldenburg, er sitzt im Saal immer vorn rechts: ein großer, kräftiger Mann, die Haltung aufrecht, den Blick ernst nach vorn gerichtet.

„Das ist der letzte Dienst, den ich für meinen Vater tun kann“, sagt Frank Brinkers.

Am Donnerstag will das Landgericht ein Urteil sprechen über den früheren Krankenpfleger Niels Högel, angeklagt wegen Mordes an 100 Krankenhaus-Patienten. Einer dieser Patienten war Bernhard Brinkers, Vater von Frank Brinkers. Er starb am 14. September 2001 mit 63 Jahren im Klinikum Oldenburg. Todesursache war laut Anklageschrift eine Überdosis des Medikaments Lidocain.

Der Vater hatte einen Herzinfarkt erlitten. Als sich in beiden Herzkammern Blutgerinnsel bildeten, flog ihn der Rettungshubschrauber nach Oldenburg, die Herzchirurgie am Klinikum hatte einen tadellosen Ruf. Gleich am nächsten Tag wurde Bernhard Brinkers operiert.

Vater stirbt nach OP: Am Abend erhält der Sohn einen bizarren Anruf

Gegen 22 Uhr erhielt sein Sohn dann einen bizarren Anruf aus Oldenburg, es war ein bisschen so wie in den schlechten „Operation gelungen, Patient tot“-Witzen: Die Operation sei sehr gut verlaufen, das Herz habe kräftig geschlagen, aber, leider, der Kreislauf, wir können uns das überhaupt nicht erklären, Ihr Vater ist verstorben.

Heute, fast 18 Jahre später, sagt Frank Brinkers: „Natürlich hätte man stutzig werden müssen. Warum habe ich keine Fragen gestellt? Weil man dazu gar nicht in der Lage ist, man ist doch ganz woanders!“ Noch in der Nacht war er mit seiner Mutter nach Oldenburg gefahren, vor ihnen lag der tote Vater und Ehemann.

Als der Fall Högel ab 2014 zunehmend Schlagzeilen machte, las auch Frank Brinkers in der Zeitung davon. „Die Angehörigen taten mir leid“, sagt er. Aber nicht eine Sekunde lang brachte er diese Mordserie mit dem Tod seines Vaters in Verbindung.

Im Dezember 2016 meldete sich ein Beamter der Sonderkommission „Kardio“ in Lingen. „Wir haben den Verdacht, dass Ihr Vater eines nicht natürlichen Todes gestorben ist“, sagte er. Jaja, dachte Frank Brinkers und legte auf. Wer macht solche Anrufe?, fragte er sich. Er recherchierte die Telefonnummer im Internet, sah, dass der Anschluss tatsächlich zur Polizei gehörte. Er rief zurück, der Beamte war gleich am Apparat. „Jetzt höre ich Ihnen zu“, sagte Brinkers zu ihm.

Frank Brinkers ist einer von 126 Nebenklägern, die den Prozess begleiten. Nur wenige nehmen so wie er an jedem Prozesstag teil. Brinkers sagt, es seien vor allem zwei Punkte, die ihn in den Gerichtssaal trieben. Erstens: „Man möchte dem Kerl einfach mal in die Augen gucken.“ Der Kerl, das ist Niels Högel.

Punkt eins hat Brinkers abgehakt, gleich am dritten Prozesstag. Seine Anwältin, Sabrina Lindwehr, hatte Högel direkt angesprochen: „Ich würde Ihnen gern ein Foto des Verstorbenen vorlegen.“ Sie zeigte dem Angeklagten ein Bild von Bernhard Brinkers.

Niels Högel sagt: Ich kann nichts gutmachen

Högel betrachtete lange das Foto. Mehrmals schüttelte er den Kopf, dann sagte er leise: „Nein, tut mir leid.“

„Was fühlen Sie, wenn Sie dieses Foto sehen?“, fragte die Anwältin.

„Traurigkeit. Und Schuld“, antwortete Högel.

„Möchten Sie das Wort an den Sohn von Herrn Brinkers richten, der sitzt hier?“, fragte die Anwältin.

Högel blickte auf. „Herr Brinkers, ich kann nichts gutmachen“, sagte er dann. „Es ist schwer nachzuvollziehen, was passiert ist. Ich entschuldige mich in aller Form bei Ihnen. Wenn es irgendeinen Weg geben würde, der Ihnen helfen würde, dann würde ich ihn gehen, glauben Sie mir.“

„Man hätte eine Stecknadel fallen hören können“, erinnert sich Brinkers an die Szene. Högel habe ihn angeschaut, „es ist mir eiskalt den Rücken heruntergelaufen“.

Niels Högel ist des 100-fachen Mordes angeklagt. Er hat 43 Taten gestanden. Am Donnerstag soll das Urteil fallen. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Der zweite Punkt, der Frank Brinkers antreibt, ist die Suche nach Gewissheit. „Ich möchte wissen, was mit meinem Vater wirklich passiert ist“, sagt er. „Aber dass ich nicht alle Antworten kriegen werde, war mir vom ersten Tag an klar.“

Es dauerte Monate, bis aus dem Verdachtsfall Brinkers ein Mordfall wurde. Seiner Mutter erzählte Frank Brinkers zunächst nichts vom Anruf der Soko „Kardio“. Er erzählte ihr auch nicht von der Exhumierung. Als der Leichnam des Vaters im Januar 2017 ein zweites Mal eingesegnet wurde, standen der Sohn, ein guter Freund und der Pfarrer allein am Grab. Erst Monate später konnte er mit seiner Mutter darüber sprechen. Inzwischen war sie sogar zweimal beim Prozess in Oldenburg dabei.

Im Körper des toten Bernhard Brinkers fanden die Rechtsmediziner Lidocain. Aufrecht saß sein Sohn vorn rechts im Gerichtssaal, als die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlas. Frank Brinkers kannte die Akten, trotzdem wurde ihm ganz anders, als Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann zu Seite 11 der Anklageschrift kam, Fall Nummer 27, und laut vorlas: „Bernhard Brinkers, verstorben am 14.09.2001, 21.30 Uhr.“ Das war „gruselig“, sagt der Sohn.

Zwei große Fragen haben die bisherigen 22 Verhandlungstage im Högel-Prozess geprägt. Die erste Frage lautet: Warum stoppte im Klinikum Oldenburg niemand Niels Högel? Die zweite Frage lautet: Lässt sich jeder einzelne Mordvorwurf zweifelsfrei beweisen?

Später sprach man von der Nacht der Reanimationen

Bernhard Brinkers war der erste Tote in der sogenannten Nacht der Reanimationen. Eine Krankenschwester erinnerte sich am zehnten Prozesstag an diese Nacht: „Wir mussten fast von Zimmer zu Zimmer springen ... jemand sagte, jetzt fehlt nur noch Zimmer 10, dass da auch noch die Reanimation losgeht ... in dem Moment passierte es ... ich dachte, hier spukt’s!“ Insgesamt gab es an diesem Wochenende eine zweistellige Zahl an Reanimationen, vier Patienten starben direkt oder in der Folge. In der Soko „Kardio“ sprechen sie vom „schwarzen Wochenende“.

Nach dem schwarzen Wochenende gab es den Ermittlern zufolge zunehmend Diskussionen unter den Kollegen. Der Stationsleiter führte eine Strichliste, glich Reanimationen und Dienstzeiten ab. Högel wurde auf eine andere Station versetzt, wenige Monate später trennte sich das Klinikum ganz von ihm.

Wer wusste was? Das Gericht stellte diese Frage zahlreichen Ex-Kollegen des Pflegers. Antworten gab es kaum, die meisten Zeugen beriefen sich auf Erinnerungslücken. „Das war ein absoluter Zirkus“, sagt Frank Brinkers, „das klang ja wie bei einer Schallplatte, die einen Sprung hat.“ Später leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen acht Zeugen wegen des Verdachts eines Meineids ein.

In ihrem Plädoyer am 22. Prozesstag richtete Brinkers Anwältin ihr Wort an alle Zuhörer im Saal: „Ich möchte Ihnen ein besonderes Anliegen meines Mandanten mit auf den Weg geben: Seien Sie aufmerksam.“ Die Gesellschaft dürfe nicht wegschauen.

Mehr als 17 Jahre liegen zwischen dem Tod von Bernhard Brinkers und dem Beginn des Mordprozesses. Dass die Aufklärungsarbeit im Fall Högel so viel Zeit brauchte, hat damit zu tun, dass die Staatsanwaltschaft zunächst über Jahre die Ermittlungen verschleppte. Es ist gut möglich, dass die Justiz Angehörige von toten Patienten jetzt ein zweites Mal enttäuschen wird – diesmal aber, weil sie alles richtig macht.

Lässt sich jeder einzelne Mordvorwurf zweifelsfrei beweisen? Auch bei einem bereits verurteilten Mörder wie Niels Högel gilt der Grundsatz: im Zweifel für den Angeklagten. Högels Verteidigung hat im Prozess Zweifel angemeldet, sie betreffen die sogenannten Lidocain-Fälle. Lidocain kann Bestandteil von Gels und Sprays sein, die zum Einsatz kommen, wenn Magensonden gelegt werden, Blasenkatheter oder ein Tubus. Könnte es nicht sein, dass die Lidocain-Spuren, die bei toten Patienten gefunden wurden, vielleicht auf diesen Weg in den Körper gelangt sind?

Heute hat der Sohn nur einen Wunsch

Die Gutachter haben Halbwertzeiten ausgerechnet und Studien gelesen, dann kamen sie zu dem Ergebnis: Es ist sehr unwahrscheinlich – aber hundertprozentig ausschließen lässt es sich nicht.

Bernhard Brinkers ist während der Operation intubiert worden, er hat eine Magensonde bekommen, es könnte ein lidocainhaltiges Spray zum Einsatz gekommen sein. Er war zudem nierenkrank, was den Abbau des Medikaments verlangsamt haben könnte. Könnte, könnte – „was ich hören möchte, das ist die Wahrheit“, sagt Frank Brinkers.

Die Mordspritzen heißen vor Gericht „Manipulationen“. Der medizinische Gutachter kam im Fall Brinkers zu dem Schluss, dass eine Manipulation durch Högel „nicht ausgeschlossen“ werden kann.

Oberstaatsanwältin Schiereck-Bohlmann ist da deutlicher. Die Indizienkette lässt ihrer Ansicht nach keinen Zweifel, sie forderte in ihrem Plädoyer einen Schuldspruch gegen Niels Högel auch im Fall Brinkers. So wie in insgesamt 97 der 100 angeklagten Fälle.

Anwältin Sabrina Lindwehr sagt: „Wenn sich Högel nicht an Herrn Brinkers erinnern kann – wofür entschuldigt er sich dann bei dem Sohn?“

An diesem Mittwoch wird die Verteidigung ihr Plädoyer halten, anschließend hat der Angeklagte das letzte Wort. Am Tag darauf soll dann das Urteil folgen. Frank Brinkers wird zweimal Urlaub nehmen und frühmorgens nach Oldenburg fahren. Er sagt: „Ich möchte, dass ein gerechtes Urteil gefällt wird, in welcher Hinsicht auch immer. Auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt.“

Sein Vater wäre jetzt 81, „er könnte noch leben“, sagt der Sohn.