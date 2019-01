Haftbefehl gegen Autofahrer nach Anschlag auf Feiernde

vor 23 Min.

Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel fährt ein Autofahrer im Ruhrgebiet in eine Menschenmenge. Vier Personen werden verletzt, darunter Syrer und Afghanen. Die Ermittler haben Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Anschlag.

Nach der Amokfahrt in Bottrop muss der tatverdächtige 50-Jährige in Haft. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes gegen den Essener beantragt. Ein Richter folgte dem Antrag am Abend, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab.

Amokfahrten im Ruhrgebiet: Polizei spricht von Anschlag

Der Mann soll seinen Wagen auf seiner Fahrt in Bottrop und in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben. Dabei verletzte er insgesamt acht Menschen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem "gezielten Anschlag".

Essens Oberbürgermeister, Thomas Kufen (CDU), äußerte sich am Dienstagabend entsetzt über die Tat. "Meine Gedanken sind jetzt bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Ich wünsche allen eine hoffentlich schnelle und vollständige Genesung", sagte Kufen laut einer Mitteilung der Stadt. Er bleibe in engem Austausch mit seinem Bottroper Amtskollegen Bernd Tischler.

Das für die Einsatzführung zuständige Polizeipräsidium in Münster bat am Abend via Twitter darum, Bilder und Videos von den Ereignissen nicht im Internet zu verbreiten. Alle Aufnahmen sollten stattdessen auf ein spezielles Portal vom Bundeskriminalamt hochgeladen werden. Außerdem wurden Zeugen gebeten, sich unter der Hotline 0800 3040303 zu melden. Die Ermittler halten sich zum Tatablauf bislang bedeckt, dieser müsse erst mithilfe von Zeugenaussagen rekonstruiert werden.

Mindestens vier Menschen waren bei der Fahrt in der Silvesternacht in Bottrop und Essen verletzt worden, darunter eine Frau mit schweren Verletzungen. Bild: Marcel Kusch, dpa

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte nach den ersten Vernehmungen des Festgenommenen: "Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten." Der Mann habe das Auto in Bottrop und Essen bewusst in Menschengruppen gesteuert, die überwiegend aus Ausländern bestanden. Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen.

Herbert Reul CDU, Innenminister in Nordrhein-Westfalen, begutachtet den Berliner Platz. Ein Autofahrer hatte hier seinen Wagen gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert. Bild: Marcel Kusch, dpa

Attacke in Bottrop: Das Motiv soll Fremdenhass sein

Nach Spiegel-Informationen soll der 50-Jährige in seiner Vernehmung gesagt haben, die vielen Ausländer seien ein Problem für Deutschland, das er lösen wolle. Demnach soll er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine schizophrene Erkrankung haben. Der Mann sei in der Vergangenheit mindestens einmal in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen werden, berichtete das Nachrichtenmagazin.

Schon zuvor hatten die Ermittler angegeben, dass sie "erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers" hätten. Der mutmaßliche Täter sei bei der Polizei bislang nicht in Erscheinung getreten, hieß es.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wandte sich via Twitter an die Bürger: "An diesem Neujahrstag gilt der Vorsatz für 2019 klarer denn je: Wir stehen zusammen gegen rechte Gewalt. Den Kampf gegen den Hass auf andere Menschen werden wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats engagiert fortsetzen."

Meine Gedanken sind bei den Verletzten des Anschlags in Bottrop. An diesem Neujahrstag gilt der Vorsatz für 2019 klarer denn je:Wir stehen zusammen gegen rechte Gewalt. Den Kampf gegen den Hass auf andere Menschen werden wir mit allen Mitteln des Rechtsstaats engagiert fortsetzen https://t.co/U6gTBLrCQt — Armin Laschet (@ArminLaschet) 1. Januar 2019

