vor 26 Min.

Haftbefehl gegen Schwager von Rebecca aus Berlin aufgehoben

Von Rebecca aus Berlin fehlt seit einem Monat jede Spur. Nun wurde der Haftbefehl gegen den Schwager der vermissten 15-Jährigen aufgehoben.

Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin ist der Haftbefehl gegen ihren Schwager aufgehoben worden. Es gebe beim gegenwärtigen Ermittlungsstand Zweifel am dringenden Tatverdacht des Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 27-Jährige saß seit Anfang März in Untersuchungshaft.

Schwager von Rebecca aus Berlin zweimal festgenommen

Die Staatsanwaltschaft akzeptierte diese Entscheidung des zuständigen Ermittlungsrichters ohne Widerspruch. Sie sei "im Hinblick auf die gegenwärtig bestehende Beweislage vertretbar", hieß es. Es werde daher derzeit keine Beschwerde dagegen eingelegt.

Der Schwager war zweimal von der Polizei festgenommen worden. Im ersten Fall am 28. Februar gab es keinen Haftbefehl. Erst im zweiten Anlauf ordnete ein Richter Anfang März Untersuchungshaft an.

PM: Haftentscheidung im Fall Rebecca pic.twitter.com/t8yjw4UQJG — GenStA Berlin (@GStABerlin) 22. März 2019

Zuletzt hatte die Polizei in Berlin bei ihrer Suche nach der 15-jährigen Rebecca erstmals Taucher eingesetzt. Im Wolziger See in Brandenburg suchten die Kräfte einer technischen Einsatzeinheit unter Wasser nach der Vermissten - ohne Erfolg.

Vermisste Rebecca: Einsatz am Wolzinger See

Der Einsatz der Polizeitaucher spielte sich im nordöstlichen Bereich des Wolziger Sees ab, wo der Storkower Kanal in das Gewässer mündet. Zwei Boote waren zu sehen. Erkennbar war auch, dass Beamte an Bord ein Echolot einsetzten. Damit kann man die Tiefe von Gewässern untersuchen. Die Einsatzkräfte hatten auch eine gelbe Trage mit an Bord genommen.

Mit Booten und speziellen Hunden waren Einsatzkräfte bereits an den beiden Tagen zuvor auf dem Wolziger See 50 Kilometer südöstlich Berlins unterwegs gewesen. Diese Tiere können vom Boot aus Geruchsstoffe wittern, die mit Verwesungsgasen von Leichen im Wasser aufsteigen. Die Polizei machte aber keine Angaben dazu, ob die Taucher möglicherweise einer konkreten, von den Hunden gewitterten Spur folgten.

Rebecca News: 1900 Hinweise zum Fall

Rebecca verschwand vor mehr als vier Wochen, am 18. Februar. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der Schwager galt schnell als der Hauptverdächtige. Sein Auto war am Tag des Verschwindens von Rebecca und am Abend darauf auf der Autobahn zwischen Berlin und Polen registriert worden. Bis jetzt gingen rund 1900 Hinweise zum Fall Rebecca bei der Kriminalpolizei ein. (dpa/AZ)

Mehrere Waldstücke, einen Feldweg, einen See und diverse Straßen hat sich die Polizei bereits vorgenommen, um die verschwundene Rebecca aus Berlin zu finden. Nun war wieder ein Autobahnstück dran. Video: dpa

Themen Folgen