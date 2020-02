vor 33 Min.

"Half-Life: Alyx": März-Release, Trailer, Gameplay - Infos zum Game

Im März 2020 erscheint "Half-Life: Alyx". Hier gibt es alle Infos rund um Release, Gameplay und Trailer in der Übersicht.

"Half-Life: Alyx" ist ein von Grund auf für Virtual Reality produzierter Ego-Shooter, der von der Firma Valve Corporation entwickelt und veröffentlicht wurde. Bei dem Spiel handelt es sich um einen weiteren Teil der "Half-Life-Reihe", die letzte Produktion erschien vor über 12 Jahren.

"Half-Life: Alyx": Release-Termin des Spiels

Das Videospiel "Half-Life: Alyx" erscheint in wenigen Monaten: Das Release-Datum steht noch nicht genau fest, die Hersteller planen die Veröffentlichung des Spiels im März. Wer eine Valve Index oder einen Index-Controller besitzt, erhält "Half-Life: Alyx" gratis. Ansonsten kostet das Spiel 50 Euro.

Gameplay und Handlung in "Half-Life: Alyx"

Nach dem sogenannten Black-Mesa-Vorfall im originalen "Half-Life"-Teil kam es zu einer Invasion der Alienrasse Combine. Seitdem herrschen die Aliens über die Menschen, die zusammengepfercht in den Städten zusammenleben. In einer dieser Städte, City 17, entsteht eine Widerstandsbewegung, die vom Wissenschaftler Eli Vance und dessen Tochter Alyx angeführt wird.

"Half-Life: Alyx" kann nur mit einer VR-Brille und im Einzelspielermodus spielen. Im Spiel verkörpert der User die Wissenschaftlerin Alyx Vance, die anders als bei den Vorgänger-Spielen sprechen kann. Die Handlungen, die in dem Spiel stattfinden, geschehen zeitlich gesehen vor den Ereignissen in "Half-Life 2". Die Spieler müssen mit der Umgebung interagieren, die virtuelle Welt erkunden, sich in Kämpfen beweisen und knifflige Rätsel lösen.

"Half-Life: Alyx": Der offizielle Announcement Trailer

