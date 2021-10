Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie an Halloween beachten

Kinder klingeln an fremden Türen, bekommen Süßigkeiten in die Hände gedrückt und feiern gemeinsam Halloween: Welche Corona-Regeln gilt es 2021 dabei zu beachten?

Viele Kinder dürften sich schon auf Sonntag freuen, denn dann ist Hallloween. Doch die Infektionszahlen in Deutschland steigen und besonders kleine Kinder sind noch nicht geimpft. Was gibt es an Halloween zu beachten?

Wer "Süßes oder Saures" an den Haustüren ruft, muss laut Dr. med. André Fuchs vom Augsburger Universitätsklinikum relativ wenig beachten. Vor der Haustür im Freien oder im gut belüfteten Hausflur sei das Infektionsrisiko eher gering. "Wenn man die Abstandsregeln beachtet, geht von 'Trick or Treat' wenig Infektionsrisiko aus", so der Infektiologe.

Eine Maske ist laut Fuchs bei Klingeln an der Haustür vermutlich nicht notwendig, solange die Abstandsregeln eingehalten werden. Allerdings sei dies höflich, weil es zeige, dass man bewusst andere schützen wolle. "Und man kann die Maske auch ins Kostüm integrieren."

Corona-Regeln an Halloween: Sich ab und zu die Hände zu desinfizieren, kann nicht schaden

Süßigkeiten dürfen Kinder nach Einschätzung von André Fuchs relativ unbesorgt entgegennehmen. Schmierinfektionen, also die Übertragung durch das Anfassen von Gegenständen, spielten insgesamt eine eher geringe Rolle für das Infektionsgeschehen. Wer kein Risiko eingehen will, kann verpackte Süßigkeiten verschenken beziehungsweise entgegennehmen. Sich die Hände zwischendurch zu desinfizieren, kann die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Kleine Gruppen und 3G können vor Corona-Infektionen an Halloween schützen

Von Ungeimpften, auch von ungeimpten Kindern, geht laut Fuchs ein höheres Infektionsrisiko aus als von Geimpften. Zudem sei das Infektionsrisiko aktuell bei Kindern und Jugendlichen höher als bei Erwachsenen.

Für Halloween rät Fuchs deshalb, Gruppen eher klein zu halten. Zudem sei es sinnvoll, nicht viele Kinder aus verschiedenen Clustern – zum Beispiel Klassen oder Kindergartengruppen – zusammenzubringen. Dies gelte auch für Feiern zu Hause. Am besten treffen sich zum Beispiel zwei bis drei Kinder, die auch zusammen im Unterricht sitzen.

Für das Feiern in in Innenräumen rät der Oberarzt zudem, im privaten Umfeld um die Einhaltung der 3G-Regeln zu bitten und ungeimpfte Kinder zu testen. Dies gelte für Feiern mit Kindern, mehr noch aber für Feiern mit Erwachsenen. Denn mit steigendem Alter und mit Vorerkrankungen steige auch das Risiko von schweren Verläufen einer Corona-Infektion. "Bei den vielen Infektionen momentan sollte man sich fragen, an welchen Veranstaltungen man wirklich teilnehmen möchte, gerade wenn man eine Vorerkrankung hat oder nicht geimpft ist", so Fuchs. "Anders als im Sommer muss man mit so einem Risiko wieder bewusst umgehen."