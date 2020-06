vor 1 Min.

"Halo Infinite": Release, Gameplay, Trailer

"Halo Infinite" soll Ende 2020, gemeinsam mit der Xbox Series X, erscheinen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Release, Gameplay und Trailer.

Von Elisa Jebelean

"Halo Infinite" soll Ende dieses Jahres für die Xbox Series X, Xbox One und den PC erscheinen. Halo gehört zu den Klassikern unter den Ego-Shootern. Mittlerweile gibt es mit neben den fünf Spielen der Hauptreihe etliche Filme, Serien und Bücher innerhalb des Franchises. Entwickelt wurde "Halo Infinite" von 343 Industries und ist das sechste Spiel der Halo-Reihe.

Wann ist das Release-Datum für "Halo Infinite"? Gibt es bereits Infos zum Gameplay? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem sehen Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Release: Wann erscheint "Halo Infinite"?

Ein erster Trailer wurde bereits 2018 gezeigt, allerdings gibt es derzeit noch kein offizielles Release-Datum für "Halo Infinite". Das Game gilt als Launch-Titel für die Xbox Series X, wird also gemeinsam mit der neuen Konsole veröffentlicht. Das Erscheinungsdatum der Konsole wird vermutlich zum Enthüllungsevent von Microsoft im Juli bekanntgegeben. Lesen Sie hier mehr dazu: Xbox Series X: Spiele, Release, Preis - Das ist bisher bekannt.

"Halo Infinite": Gameplay, Story und weitere Infos

In "Halo Infinite" wird die Storyline von "Halo 5: Guardians" fortgesetzt, ist also ein direktes Sequel zu Halo 5 und damit der sechste Teil der Haupt-Reihe. Viele Infos sind zu "Halo Infinite" noch nicht bekannt. Storytechnisch hat Cortana nach Teil 5 mittlerweile extrem viel Macht inne und kann viele Teile des Universums beeinflussen. Außerdem wird Supersoldat Master Chief in "Halo Infinite", anders als im Vorgänger, wieder eine zentrale Rolle spielen. Wie im Trailer ersichtlich, soll sich die Handlung auf einem Halo Ring abspielen - und zwar im Jahr 2561, was im Reboot bei Master Chiefs Rüstung in seinem Helm zu sehen ist. Wie in den Vorgängern werden die Rüstungen individuell anpassbar sein.

Internetquellen zufolge sucht das Entwicklerteam von Halo bereits anhand einer Stellenausschreibung einen Senior Producer für ein weiteres Halo-Spiel. "Halo Infinite" wird aber nicht spezifisch genannt, was höchstwahrscheinlich bedeutet, dass in naher Zukunft an einem Spin-Off oder vielleicht einem Nachfolger gearbeitet wird.

Trailer von "Halo Infinite"

Der Cinematic Trailer von "Halo Infinite" dauert etwa fünf Minuten. Der Pilot, der im Trailer zu sehen ist, soll neben Master Chief eine zentrale Rolle in dem Game spielen. Mehr dazu wird wahrscheinlich im Juli auf der Xbox Game Studios Show bekanntgegeben.

