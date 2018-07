Handlung und Kritik: Das erwartet Sie heute beim Tatort heute

15:43 Uhr

"Taxi nach Leipzig" heißt der "Tatort" heute und erinnert damit an die Premiere 1970. Wie sehenswert das ist? Die Kritik zum Tatort heute Abend in der ARD.

Die ARD zeigt heute Abend (20.15 Uhr) den Tatort-Krimi "Taxi nach Leipzig". Es ist eine Wiederholung des 1000. "Tatorts" von 2016. Hier erfahren Sie, worum es geht - und ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort heute

Auf Seminaren der Polizeiakademien lässt sich viel lernen. Deeskalationstechniken zum Beispiel - also sprachliche Möglichkeiten der Entschärfung, wenn etwa ein aggressiver Mensch seine Umgebung bedroht. Ohne einander zu kennen, besuchen die Hauptkommissare Borowski (Axel Milberg) aus Kiel und Lindholm (Maria Furtwängler) aus Hannover so eine Schulung in Braunschweig. Der introvertierte Borowski gewinnt dabei keinen sehr guten Eindruck von der forsch auftretenden Kollegin, die ihm die letzte Brötchenhälfte vom Büffet wegschnappt. Doch kurz darauf bekommen die beiden Polizisten nur allzu heftig Gelegenheit, einander tief in die Seele zu blicken. Und voller Todesangst die erlernten Techniken anzuwenden...

Kritik: Lohnt es sich, bei "Taxi nach Leipzig" einzuschalten?

Wer zum 1000. "Tatort"-Jubiläum eine nette Erinnerung an die gleichnamige Premiere von 1970 erwartet, wird enttäuscht sein. Dieses "Taxi nach Leipzig" wird nicht jedem gefallen. Es gibt wenig Action und zu lange Szenen, die dialoglastig die Autofahrten künstlich verlängern. Für manchen Zuschauer wird wohl zu viel gesprochen in dem Krimi, der eigentlich eine Mischung aus Psycho-Thriller und Kammerspiel ist. Und die Gedanken der drei Hauptfiguren, die viel verraten, auch noch hören lässt. Spannend ist das trotzdem und am Ende ein überdurchschnittlicher "Tatort" - das Einschalten lohnt sich.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

8,43 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 18,2 Prozent) sahen am vergangenen Sonntag den "Tatort". "Borowski und das verlorene Mädchen" warf die Frage auf, wie eine 17-jährige Deutsche der mörderischen Ideologie des Islamischen Staates verfallen kann. Der Kieler "Tatort" war vor allem eine intensive Psycho- und Sozialstudie von beklemmender Aktualität - und für viele Kritiker daher als Krimistoff eher ungeeignet. Wie die Erstausstrahlung bei der Presse ankam, lesen Sie hier. (fla/rup/dpa)

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

29. Juli: "Im Schmerz geboren" (Wiesbaden)

5. August: "Die Musik stirbt zuletzt" (Luzern)

