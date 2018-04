vor 19 Min.

Handlung und Kritik: Das erwartet Sie heute im Polizeiruf 110 Panorama

Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) in einer Szene des Polizeirufs "Demokratie stirbt in Finsternis".

Kommissarin Lenski ist nach einem Einbruch traumatisiert und braucht eine Auszeit. Die führt sie direkt in einen neuen Fall. Das erwartet Sie im Polizeiruf heute.

"Demokratie stirbt in Finsternis" heißt der neue Polizeiruf 110 aus Brandenburg , der heute (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Polizeiruf 110 heute

Ein nächtlicher Einbruch in ihre Wohnung wirft Kriminalkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) aus der Bahn: Der Kriminelle hat Olga und ihre Tochter Alma im Schlaf gefilmt - mit ihrem eigenen Handy. Die Kommissarin fühlt sich ohnmächtig und verunsichert wie selten. So hat Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) Olga noch nie erlebt. Er ist besorgt um seine Kollegin und fest entschlossen, den Überfall aufzuklären.

Die Kommissarin beschließt, Alma ihrer Mutter Maria (Natalia Bobyleva) anzuvertrauen und eine Auszeit zu nehmen. Auf einem abgelegenen Hof will sie zur Ruhe kommen und ihre Selbstsicherheit zurückgewinnen. Schon bald erkennt Olga, dass der Hof von Gastgeber Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) mehr ist als nur ein idyllisches Aussteigerquartier. Kohlmorgen und seine Frau Valeska (Patrycia Ziolkowska) gehören der "Prepper Community" an: Einer Gruppe von Menschen, die jederzeit mit dem Katastrophenfall und dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung rechnet und sich auf diese Situation mit einer autarken Lebensweise einstellt.

Doch vor wenigen Wochen ist Valeska ausgezogen. Darunter leidet Lennard ebenso wie die beiden gemeinsamen Kinder, die 14-jährige Ulrike (Sophie Eifertinger) und der achtjährige Henry (Jona Eisenblätter). Olga spürt die angespannte Familiensituation, dennoch fühlt sie sich hingezogen zu diesem ungewöhnlichen Mann.

Als kurz darauf Valeskas Leiche an einem Waldsee gefunden wird, übernimmt Adam Raczek die Mordermittlungen. Er sieht in Lennard den Hauptverdächtigen - als verlassener Mann hatte er ein klares Motiv. Auch wenn alle Indizien gegen ihn sprechen: Olga glaubt nicht an Lennards Schuld. Hat sie sich etwa in den sensiblen Mann verliebt und die professionelle Distanz verloren? Während Adam neue Indizien findet, fällt plötzlich im ganzen Land der Strom aus - der nationale Katastrophenfall wird ausgerufen. Olga und Adam sitzen fest.

Trailer: Vorschau auf den Polizeiruf aus Brandenburg

Kritik: Lohnt es sich, bei "Demokratie stirbt in Finsternis" einzuschalten?

Waren die rbb-Produktionen, die im polnischen Grenzgebiet bei Frankfurt (Oder) spielen, bislang wenig interessant, wird nun die Handlung zum traumatischen Erlebnis für Lenski. Zwar findet sich ein solch schwerfälliger Titel bisher selten im Polizeiruf 110, davon sollte man sich jedoch nicht abschrecken lassen. „Demokratie stirbt in Finsternis“ ist ein eher der Gattung Familiendrama verpflichteter Krimi, der den Zuschauer aufrüttelt.

Lenski (Maria Simon) und Raczek (Lucas Gregorowicz) werden bei ihrer Ankunft auf dem Hof Zeuge einer Auseinandersetzung von Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) und seiner Familie. Bild: Oliver Feist, rbb

Übrigens: Der Titel bezieht sich auf „Democracy Dies In Darkness“, das Motto der Washington Post. Demokratie stirbt im Dunkeln – vielleicht überlebt sie aber auch. Jedenfalls spiegelt das Motto das Selbstverständnis einiger amerikanischer Journalisten. Hier finden Sie noch die Pressestimmen zum aktuellen Polizeiruf.

