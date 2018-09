Handlung und Kritik: Hat sich der Berlin-"Tatort" gelohnt?

21:32 Uhr

Die Kriminalhauptkommissare Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker) in einer Szene des Berliner Tatort "Tiere der Großstadt".

Zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben: Im Berliner Tatort "Tiere der Großstadt" treten die unterschiedlichsten Charaktere auf.

Der Tatort aus Berlin lief am Sonntag, 16. September, um 20.15 Uhr im Ersten und heißt "Tiere der Großstadt". Hier erfahren Sie, worum es geht und ob sich die Tatort-Folge lohnt.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Tiere der Großstadt"

Die Berliner Hauptkommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) werden kurz nacheinander zu zwei Tatorten gerufen: Auf dem Kurfürstendamm liegt Tom Menke, der Betreiber eines Coffeeshops, tot in seinem Laden. Den Kaffee schenkt dort ein Roboter aus. In Grunewald findet kurz danach die Bloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck) die tote Joggerin Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov). In ihren Wunden finden sich Wildschweinhaare.

Die beiden Kommissare teilen sich auf: Rubin ermittelt im Fall des getöteten Coffeeshop-Betreibers, Karow ist für den Fall der toten Joggerin verantwortlich. Beide Ermittler treffen auf geschockte Ehepartner.

Trailer: Vorschau auf den Tatort aus Berlin

Kritik: Lohnt sich der Tatort "Tiere der Großstadt"?

Die Tatort-Folge aus Berlin regt zum Nachdenken an, denn sie beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema: Immer mehr Arbeiten werden nicht mehr von Menschen, sondern von Robotern übernommen. Viele fragen sich, ob das gut gehen kann. Andererseits geht es aber auch um die Angst vor der zerstörerischen Kraft der Natur. Der Kontrast zwischen Technologie und Natur ist auch eines der Elemente, das die beiden Fälle miteinander verknüpft. Ein anderes ist das Motiv der beiden Morde.

Sehenswert sind auch die Charaktere, mit denen sich die Hauptkommissare auseinandersetzen müssen: die Bloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck), ein alter Mann, der von seinem Fenster aus alles um ihn herum beobachtet und die Katzenliebhaberin und Witwe des Coffeeshop-Besitzers. Tatort-Regisseur Roland Suso Richter überzeugt außerdem mit seiner Erzähltechnik.

Was sagen andere Medien? Hier lesen Sie die Pressestimmen zum aktuellen Krimi.

Sendetermine: So geht es weiter bei Tatort und Polizeiruf 110

23. September: "Polizeiruf 110: Crash" (Magdeburg)

07. Oktober: "Tatort: Tod und Spiele" (Dortmund)

14. Oktober: "Tatort: Her mit der Marie" (Wien)

21. Oktober: "Tatort: KI" (München)

