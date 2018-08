Handlung und Kritik: Lohnt sich der "Polizeiruf 110" heute?

Die Münchner Tatort-Ermittler Batic und Leitmayr verschlägt ein neuer Mordfall in eine Art Reichsbürger-Kommune. Lohnt sich "Freies Land"? Handlung und Kritik.

"Schlangengrube"

Handlung und Kritik: So war der Münster-Tatort "Schlangengrube"

Eine tote Tierfreundin führen Boerne und Thiel in den Zoo. In der Nebenrolle im Tatort: Sandy, Münsters bekanntester Pinguin. Das erwartet Sie in "Schlangengrube".