vor 53 Min.

Hannelore Elsner ist tot: Schauspielerin stirbt mit 76 Jahren

Hannelore Elsner ist tot. Sie zählte zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Nun ist sie im Alter von 76 Jahren gestorben.

Schauspielerin Hannelore Elsner ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Anwalt der Familie, Dr. Matthias Prinz, bestätigte den Tod der Schauspielerin. „Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist", zitiert das RedaktionsNetzwerk Deutschland den Anwalt.

Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot: Hatte sie Krebs?

Zu weiteren Details wolle der Anwalt der Familie keine Stellung nehmen, heißt es in den Berichten weiter. Laut der tz soll Elsner bereits seit einiger Zeit an Krebs erkrankt gewesen sein. Hannelore Elsner gehörte zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland.

Das Leben der gebürtigen Bayerin war bewegt: Schon als kleines Mädchen musste sie den Tod ihres geliebten älteren Bruders verkraften. Bald darauf starb der Vater. Sie wechselt häufig die Schule und übernahm als 14-Jährige in München kleinere Jobs, weil das Geld knapp war. "Ich war nirgendwo richtig daheim", schrieb sie einst über ihre Jugend.

8 Bilder Hannelore Elsner ist tot: Ihr Leben in Bildern Bild: dpa (Archiv)

An den Beruf der Schauspielerin habe sie als Schülerin nie gedacht, berichtete Elsner später. Sie sei mit 16 in München bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter entdeckt worden, von dem türkischen Regisseur Halit Refig. Nach Proben in Istanbul durfte sie auf die Schauspielschule, musste dafür aber kleinere Rollen in Filmen mit Stars wie Hans-Joachim Kulenkampff und Freddy Quinn übernehmen.

Hannelore Elsner war eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen

Mit etwa 19 Jahren stand Hannelore Elsner zum ersten Mal auf einer Theater-Bühne. Fünf Jahre später soll sie in den Kammerspielen in "Tango" (1966) die erste Nackte auf einer deutschen Bühne gewesen sein.

Hannelore Elsner war auch mehrfach in Augsburg zu Gast. Dieses Bild zeigt ihren Eintrag im Gästebuch eines Augsburger Hotels. Bild: Sabrina Schatz (Archiv)

In mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen war die 1,60 Meter große Frau zu sehen. Ihre erste von zahlreichen Auszeichnungen bekam sie mit 29 Jahren: die Goldene Kamera für die Rolle der Sasha in Tschechows Stück "Iwanow". Hannelore Elsners Ruhm als preisgekrönte Charakterdarstellerin kam erst um die Jahrtausendwende auf.

Den größten Fernsehruhm brachte der zierlichen Frau mit der immensen Ausstrahlung die Rolle als Ermittlerin Lea Sommer in der ARD-Serie „Die Kommissarin“ ein. In der streckte sie von 1994 bis 2006 in Minirock und schwarzer Herrenlederjacke die Verbrecher schon mal mit einem Tritt in Pumps nieder. Ihre Rollen konnte sie sich seither aussuchen.

Zu ihren großen Kino-Erfolgen gehörte ihre Rolle in Doris Dörries „Kirschblüten – Hanami“ (2008) an der Seite von Elmar Wepper. Mindestens so interessant wie ihre Darstellerinnenkunst wurde für das Publikum ihre Lebenskunst. Aus einer kurzen Liaison mit Regisseur Dieter Wedel entstand 1981 ihr einziges Kind, Sohn Dominik. (AZ, dpa)

