vor 33 Min.

Hans Beimer stirbt Serientod in der "Lindenstraße" Panorama

Joachim Luger wird im September zum letzten Mal als "Vater Beimer" in der Kultserie "Lindenstraße" zu sehen sein. Was der 74-Jährige nach dem Serientod plant.

Nach fast 33 Jahren endet demnächst die Zeit von "Vater Beimer" in der "Lindenstraße": Der Schauspieler Joachim Luger beendet auf eigenen Wunsch sein Engagement in der Kultserie im Ersten, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag in Köln mitteilte. Am 2. September wird der 74-Jährige letztmals in der "Lindenstraße" zu sehen sein – in der Folge 1685 stirbt Hans Beimer überraschend.

"Lindenstraße"-Produzent dankt Joachim Luger alias "Vater Beimer"

Die Umstände von Beimers Serientod bleiben laut WDR bis zu diesem Tag ein Geheimnis. Damit geht eine Ära zu Ende, denn Luger gehört seit der ersten Folge der "Lindenstraße" – die im Dezember 1985 ausgestrahlt wurde – zu den Hauptdarstellern der wöchentlichen Serie.

Produzent Hans W. Geißendörfer erinnert sich daran, wie er Joachim H. Luger vor 33 Jahren für die Rolle entdeckte. Als Joachim Hermann Luger nach über achtzig Casting-Gesprächen vor ihm stand, sei ihm sofort klar gewesen: "Helga Beimer hat ihren Hans!", berichtete der Produzent im Gespräch mit dem WDR. Und sein Resümee nach über drei Jahrzehnten fällt entsprechend positiv aus: "Vom ersten Drehtag an vermochte er mit Liebe und Können den Hans Beimer zu verkörpern. Er hat diese Figur stets ernst genommen, er hat sie akzeptiert wie sein zweites Ich", so Geißendörfer gegenüber dem WDR.

Als Regisseur der ersten 30 Folgen habe Luger es dem Produzenten damals allerdings nicht leicht gemacht, denn beide hätten ihr jeweils eigenes Bild der Figur Hans Beimer gehabt. "Nur allmählich näherten sich unsere Vorstellungen an und wir waren am Ende dann doch sehr happy mit dem, was wir zusammen aufbauten: Eine Kunstfigur, die so lebendig ist, dass sie Realität geworden ist. Wir, die 'Lindenstraße' und ich, sind Joachim Luger zu sehr großem Dank verpflichtet", so Geißendörfer.

Joachim Luger ist am 2. September 2018 ein letztes Mal als Hans Beimer aus der "Lindenstraße" zu sehen. Der "Vater der Nation" stirbt in Folge 1685 "Die Ruhe nach dem Sturm". Bild: WDR/Steven Mahner (Archiv)

"Lindenstraße": Joachim Luger spielte über 30 Jahre lang "Vater Beimer"

Der in Bochum und Berlin lebende Luger verlässt die Serie "mit einem weinenden und einem lachenden Auge". "Der Schritt, mich nach über drei Jahrzehnten von meiner Figur Hans Beimer, von dem mir sehr vertrauten Ensemble und Team zu verabschieden, ist mir nicht leicht gefallen", zitierte der WDR den Schauspieler.

"Die 'Lindenstraße' war wie eine zweite Familie für mich, ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt", bekannte Luger. "Im Oktober werde ich 75 Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freier in meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein, mehr Theater spielen oder vielleicht auch in andere Rollenfiguren schlüpfen."

Er wolle auch gern mehr Zeit für seine Frau, seine Kinder und Enkelkinder haben. "Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch, dass ich meiner Segelleidenschaft mehr nachgehen kann – ich bin sehr gespannt darauf, was mich in meinem letzten Lebensabschnitt noch erwarten wird." (AZ/afp)

