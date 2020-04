vor 18 Min.

Happy Birthday, Hubble!: Weltraum-Teleskop wird 30

Seit dreißig Jahren kreist das Teleskop Hubble um die Erde und sucht nach den Geheimnissen des Weltalls. Nach einer Erfolgsgeschichte sah es anfangs nicht aus.

Von Tim Frehler

13 Meter lang und elf Tonnen schwer umrundet es seit dreißig Jahren die Erde. Das Weltraum-Teleskop Hubble wurde am 24. April 1990 mit der Raumfähre Discovery in den Weltraum transportiert. Vom Kennedy Space Center in Florida machten sich damals fünf Astronauten auf, um Hubble einen Tag später im Kosmos auszusetzen. Seither rast es mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde und blickt in die Sterne.

Weltraum-Teleskop Hubble feiert 30. Geburtstag

Als "eye in the sky", als Auge im Himmel, sucht Hubble nach den Geheimnissen des Weltalls - und liefert dabei nicht nur faszinierende Bilder. Es habe die moderne Astronomie revolutioniert, schreibt die NASA anlässlich des Jahrestages über das Projekt, das die Amerikaner zusammen mit der europäischen Weltraumorganisation (ESA) koordinieren. Die symbolträchtigen Bilder des Teleskops hätten die menschliche Sicht auf das Universum und unseren Platz in Raum und Zeit neudefiniert, so die NASA weiter.

Hubble liefert einzigartige Bilder. Hier zeigt es verschmelzende Galaxien, die aussehen wie ein kosmisches Gesicht. Bild: Space Telescope Science Institut/ESA/Hubble, dpa

Das Weltraumteleskop kann zahlreiche Erfolge auf nahezu allen Feldern der Astronomie verbuchen. Unter anderem hat es bestätigt, dass gigantische Schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien hausen und sich der Kosmos immer schneller ausdehnt. Es hat diese Ausdehnungsgeschwindigkeit mit unerreichter Genauigkeit bestimmt, die sogenannten proto-planetaren Gas- und Staubscheiben entdeckt, aus denen sich neue Sterne und Planetensysteme bilden, und in die kosmische Frühgeschichte zurückgeblickt, fast bis zum Urknall.

@NASAHubble has given us a new image of a nursery for stars in a nearby galaxy to the Milky Way.



Have questions about this new image? Leave them in the comments below! Join Hubble experts later today from 2-4 p.m. EDT for a Q&A.#Hubble30 #HappyBirthdayHubble pic.twitter.com/mhJyJmEO4x — NASA Goddard (@NASAGoddard) April 24, 2020

Hubble im Internet entdecken

Dabei sah es anfangs nicht nach einer glorreichen Erfolgsgeschichte aus. Die ersten Bilder, die Hubble lieferte, waren unbrauchbar und entsprachen nicht den Erwartungen. Schuld daran war ein Fehler des Hauptspiegels, der erst drei Jahre später behoben wurde. Vier weitere Wartungsmissionen waren anschließend notwendig, um Hubble in Schuss zu halten. So hat Hubble rund 1,4 Millionen Beobachtungen Hubble gemacht, aus denen mehr als 17.000 akademische Veröffentlichungen entstanden sind.

«Hubble»-Aufnahme: Eine Supernova-Explosionswolke im Sternbild Stier. Bild: Jeff Hester/NASA/ESA,dpa

Anlässlich des runden Geburtstages feiert die NASA Hubble mit einem besonderen Online-Angebot: Interessierte können sich auf der Homepage der US-Behörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft beispielsweise Bilder ansehen, die Hubble an ihrem Geburtstag aufgenommen hat.

Bei der NASA gehen sie davon aus, dass Hubble auch noch während der 2020er-Jahre im Einsatz bleiben wird. Ergänzt werden soll es aber durch das neue James Webb Weltraum-Teleskop. (mit dpa)

What did @NASAHubble see on your birthday? Now you can find out!



Go to our site to select your date and share your result. We got this gorgeous galaxy for ours, Oct. 1: https://t.co/Y2sypyHlGU #Hubble30 pic.twitter.com/yo5NjuK8iR — NASA (@NASA) April 24, 2020

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen