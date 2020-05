vor 17 Min.

Happy Birthday, Videotext: 40 Jahre Weiß auf Schwarz

Er wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit, hat aber immer noch eine Menge Fans. Der Videotext war der Liveticker der 80er. Erinnerungen an ein Kultprodukt.

Von Michael Stifter

Die Bundesliga spielt auf Tafel 252. In einer Zeit, lange vor unserer Zeit. Als noch Zuschauer in die Arenen durften, die damals Stadien hießen, lief in vielen deutschen Haushalten den ganzen Samstagnachmittag der Fernseher. Nicht, dass man da irgendetwas vom Fußball gesehen hätte. Liveübertragungen und Bezahlsender hatte noch keiner auf dem Schirm. Aber es war doch praktisch, um den Überblick zu behalten.

Denn auf besagter Tafel 252 im Videotext von ARD und ZDF gab es quasi in Echtzeit die aktuellen Spielstände. Parallel dazu hörte man im Radio die Tore, die Sekundenbruchteile später wie von Geisterhand als pixelige Zwischenergebnisse auf der Mattscheibe erschienen. Tor in Wattenscheid, Ausgleich in Homburg. Der Bundesliga-Liveticker der 80er Jahre, er hatte etwas geradezu Meditatives.

Noch immer nutzen Millionen Deutsche den Videotext

Vor 40 Jahren ging der Videotext an den Start. Und bis zur Erfindung von Internet und Smartphones wurden die Seiten für viele Deutsche zur wichtigen Informationsquelle. Aktuelle Nachrichten, das Wetter von morgen, die Lottozahlen und eben Sportergebnisse – der Teletext war nicht nur das schnellste Medium seiner Zeit, sondern auch allzeit verfügbar. Heute mag das pixelige Angebot etwas anachronistisch daherkommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es weg kann.

Mehr als sieben Millionen Menschen nutzen Tag für Tag die Textseiten deutscher Fernsehsender. Und so wird in manchem Wohnzimmer auch an diesem Samstagnachmittag wieder die Tafel 252 die Bundesliga zeigen. Live und Weiß auf Schwarz.

