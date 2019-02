02.02.2019

Happy Murmeltiertag! 5 Fakten rund um die niedlichen Nager

Jedes Jahr am 2. Februar hat in den USA ein sonst eher unauffälliges Tier seinen großen Auftritt: das Murmeltier. Dabei sind die Nager durchaus faszinierend.

Bekannt wurde der "Murmeltiertag" durch den Hollywood-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Heute ist es wieder soweit. Was hinter dem Tag steckt - und was es sonst noch Wissenswertes rund um Murmeltiere gibt.

Was steckt hinter dem Murmeltiertag? Und wer ist dieser Phil?

In der Kleinstadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt ein besonderes Murmeltier. "Phil" wurde zum Wetterfrosch auserkoren und wird jedes Jahr am 2. Februar befragt, wann der Winter zu Ende geht. Er kann zwar nicht sprechen, doch wenn Phil nach Monaten aus seinem Winterschlaf erwacht, seinen Bau verlässt und mit seinem Körper einen Schatten auf den Boden wirft, soll - so die Legende - der Winter noch sechs Wochen bleiben. Wirft das Tier keinen Schatten, naht der Frühling. Die Prognosen des Murmeltiers sind allerdings meistens falsch. Das Ganze ist trotzdem ein Spektakel mit zahlreichen Kameras und Schaulustigen.

Murmeln Murmeltiere eigentlich?

Das wäre zwar lustig anzusehen, aber nein, Murmeltiere murmeln nicht. Sie verständigen sich durch eine Art Pfeifen. Ihren Namen verdanken sie dem althochdeutschen Begriff "murmunto". Der wiederum stammt vom lateinischen "mures montis" ab, was so viel wie Bergmaus heißt. In Bayern sagt man übrigens Mankei zu dem Nager.

Murmeltiere: Wer sind die kleinen Nager? 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Murmeltier ist ein vom Kopf bis zur Schwanzspitze bis zu 80 Zentimeter langes Nagetier und wiegt bis zu acht Kilogramm.

Gut ein Dutzend verschiedener Murmeltier-Arten sind in den Hochgebirgen und Steppen Europas, Nordasiens und Nordamerikas beheimatet.

Die Nager ernähren sich von Gräsern und Insekten und werden bis zu 15 Jahre alt. Ihr ausgiebiger Winterschlaf dauert sechs Monate oder länger.

Während das in den USA weit verbreitete Waldmurmeltier teilweise als Landplage betrachtet wird, ist das Alpenmurmeltier in den vergangenen Jahrzehnten aus vielen Regionen verschwunden.

Gejagt wurden die Murmeltiere in der Alpenregion hauptsächlich wegen der begehrten Felle. Zudem galt Murmeltierfett als Rheumamittel.

Schlafen wie ein Murmeltier - was heißt das?

Wer wie ein Murmeltier schläft, der schläft tief und fest. Murmeltiere leben in Hochgebirgen und halten wegen des dortigen Klimas einen sechs bis sieben Monate langen Winterschlaf. Bei minus 20 Grad Celsius verkriechen sie sich gerne in ihrem Bau, wo es warm ist. Sie kuscheln sich aneinander und senken ihre Körpertemperatur auf sechs Grad, damit sie wenig Energie verbrennen.

Bevor es in den Winterschlaf geht, buddeln sich die Tiere ihr Winterquartier. Bild: Wulf Pfeiffer, dpa

Was ist in Murmeltiersalbe enthalten?

Murmeltiersalben enthalten das gereinigte Fett von Murmeltieren. Den Salben oder Ölen werden traditionell schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben.

Kann man Murmeltiere auch als Haustiere halten?

Nein. Murmeltiere sind Wildtiere. Man müsste eine Art Zooanlage bauen, kann sie nicht streicheln, sondern nur beobachten, und den kompletten Winter verpennen sie... (fla)

In den Alpen kann man manchmal Murmeltiere beobachten. Bild: Daniel Naupold, dpa (Archiv)

