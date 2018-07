Harald Glööckler spricht über Missbrauchs-Erfahrung

vor 40 Min.

Harald Glööckler ist seit über 20 Jahren in den Medien. Der 53-Jährige erzählt erstmals von sexuellem Missbrauch in seiner Kindheit.

Harald Glööckler (53) hat sich zu einem Trauma aus seiner Kindheit geäußert. Ein Stammgast der Wirtschaft seiner Eltern habe ihn als Kind sexuell missbraucht.

Modeschöpfer Harald Glööckler gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten Deutschlands: Kaum ein anderer ist so bekannt für Glamour und spektakuläre Auftritte wie der "Prince of Pompöös" Harald Glööckler. Nun hat er in einem Interview von sexuellem Missbrauch in seiner Kindheit erzählt.

Stammgast missbrauchte Harald Glööckler als Kind

Er sei fünf oder sechs Jahre alt gewesen, als ein Stammgast des Wirtshauses seiner Eltern sich in einem Waldstück vor ihm ausgezogen, ihn angefasst und ihn gezwungen habe, auch ihn zu berühren, sagte Glööckler der Bild. "Wir machten einen Ausflug, meine Eltern haben sich nichts dabei gedacht. Es war ja ein netter Onkel, wie man damals sagte", so der Designer. Er habe sich "wie erstarrt" gefühlt, der Täter habe schließlich wegen eines heranfahrenden Traktors von ihm abgelassen.

Er habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass er nicht selbst schuld an dem Missbrauch gewesen sei, erklärte Glööckler weiter. Den Täter zur Rede gestellt habe er auch als Erwachsener nie: "Ich musste das verdrängen. Sonst wäre ich verrückt geworden."

Es ist nicht, das erste Mal, dass sich Harald Glööckler öffentlich über die dunklen Seiten seiner Kindheit äußert. "Mein Vater war ein Tyrann, er schlug ständig meine Mutter", sagte er 2009 der Süddeutschen Zeitung. Schon als Sechsjähriger habe er sich seine eigene Welt aufgebaut, in der habe es nur Prinzessinnen gegeben, und da habe er sich vorgenommen: "Ich möchte, dass alle Frauen schön sind und nie mehr weinen." Als er 14 war, habe sein Vater seine Mutter die Treppe hinuntergestoßen, drei Tage später war sie tot. Mit seinem Vater sprach er bis zu dessen Tod 1992 kein Wort mehr.

Harald Glööckler: Sein neues Buch erscheint im August

Am 27. August erscheint Harald Glööcklers neues Buch "Kirche, öffne dich!". Darin stellt er sich die Frage, ob die Kirche noch eine Zukunft hat und erläutert, was sich seiner Meinung nach ändern müsse. In dem Buch schreibt er auch über seine Kindheit, wie und warum er in jungen Jahren von der Kirche abgeschreckt wurde. Dadurch kamen die verdrängten Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch wieder hoch. (dpa/AZ)

