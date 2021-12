"Harlem": Start, Folgen und Besetzung - alle Infos zur Amazon-Serie mit Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg ist in der neuen Amazon Prime Serie "Harlem" dabei. Wir haben alle Infos zum Start, den Folgen, zur Besetzung und einen Trailer zur Serie für Sie.

In den vergangenen Jahren hat sich die Oscar-prämierte Hollywood Schauspielerin Whoopi Goldberg immer mehr zurückgezogen und hatte meist eher kleinere Auftritte oder auch Sprechrollen wie in der animierten Serie "BoJack Horseman". In "Harlem" ist die 65-Jährige nun wieder in einer größeren Produktion zu sehen - allerdings nicht in einer Hauptrolle. Sie spielt in der neuen Amazon-Serie eine Gastrolle als Dr. Pruitt.

Wann gibt es die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen? Welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen ersten Trailer zu "Harlem".

"Harlem": Start der Serie bei Prime Video

Die neue Comedy-Serie Harlem geht morgen, am 3. Dezember 2021, bei dem Streaming-Anbieter Amazon Prime Video an den Start. Produziert wird die Serie unter anderem von Schauspielerin und Comedian Amy Poehler, die für ihre Serie "Parks and Recreation" mehrfach für einen Emmy nominiert wurde.

Handlung von "Harlem": Worum geht es in der Serie?

Im Zentrum von "Harlem" stehen vier beste Freundinnen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber immer zueinanderstehen und sich gemeinsam den Herausforderungen des Lebens in New York City stellen. Harlem ist ein Stadtteil der Metropole und gilt als Zentrum afroamerikanischer Kultur in den USA. Camille arbeitet als Anthropologie-Professorin an der Columbia University und setzt sich in ihrem Job mit den Dating-Normen vieler Kulturen auseinander, während ihr eigenes Liebesleben jedoch eher kompliziert ist.

Ihre Freundin Tye hat eine Queer-Dating-App entwickelt und zieht es ihrerseits vor, ihre romantischen Partner auf Distanz zu halten und lässt wenig Nähe zu. Die dritte im Bunde heißt Quinn und im Gegensatz zu ihren Freundinnen ist sie eine hoffnungslose Romantikerin. Sie arbeitet als Modedesignerin und kämpft damit, ihr nicht rund laufendes Geschäft anzukurbeln. Ihre Freundin und Mitbewohnerin Angie ist Sängerin und nimmt auch privat kein Blatt vor den Mund.

Besetzung von "Harlem": Schauspieler im Cast

Neben Whoopi Goldberg füllen eher unbekannte Schauspieler die Hauptrollen der Serie. Megan Good, die in "Harlem" die Rolle von Camille übernimmt, kennt man beispielsweise aus dem Psychothriller "The Intruder" aus dem Jahr 2019. Das sind die Darsteller von "Harlem" im Überblick:

Megan Good als Camille

Grace Byers als Quinn

Jerrie Johnson als Tye

Shoniqua Shandai als Angie

Whoopi Goldberg als Dr. Elise Pruitt

als Dr. Jasmine Guy als Patricia

als Patricia Juani Feliz als Isabela

Tyler Lepley als Ian

Andrea Martin als Robin

Erika Henningsen als Kate

Folgen von "Harlem"

Viel ist zu den einzelnen Folgen von "Harlem" derzeit noch nicht bekannt. Bisher wissen wir nur, dass die erste Staffel der neuen Serie insgesamt zehn Episoden umfassen wird. Sobald wir Infos zu den einzelnen Folgen-Titeln haben, informieren wir Sie hier darüber.

Trailer zu "Harlem"

Amazon hat einen ersten Trailer zur neuen Comedy-Serie veröffentlicht. Dieser ist bislang allerdings nur in englischer Sprache verfügbar. Hier können Sie ihn ansehen:

