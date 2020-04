vor 16 Min.

"Harry Potter"-Star Rupert Grint wird Vater

In seiner Rolle als Ron Weasley, bester Freund von Zauberschüler Harry Potter, dürfte Rupert Grint den meisten bekannt sein. Nun wird der 31-Jährige zum ersten Mal Papa.

" Harry Potter"-Star Rupert Grint (31) und seine langjährige Partnerin werden Eltern. "Rupert Grint und Georgia Groome geben mit Freude bekannt, dass sie ein Baby erwarten", teilte ein Sprecher des britischen Paares am Freitag laut der US-Zeitschrift People mit. Die beiden Schauspieler würden in dieser Zeit um Wahrung ihrer Privatsphäre bitten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Das in London lebende Paar hält sein Privatleben gewöhnlich unter Verschluss.

Grint war durch die Rolle von Ron Weasley, dem besten Freund des Zauberlehrlings Harry Potter, bekannt geworden. Groome (28) spielte schon als Teenager in Fernsehproduktionen und Spielfilmen ("Frontalknutschen") mit. (dpa)

