Harry und Meghan Markle: Hochzeit des Jahres live im TV und als Stream sehen Panorama

Am 19. Mai heiraten Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor. Die Hochzeit des Jahres können Sie entweder live im TV und als Stream sehen. Die Infos.

Es ist die Hochzeit des Jahres: Wenn Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai heiraten, interessiert das auch viele in Deutschland. Wer nicht nach England reist, hat zumindest die Chance, am Fernseher live dabei zu sein: Das ZDF übernimmt für die Öffentlich-Rechtlichen die Live-Berichterstattung und überträgt nach derzeitigem Planungsstand von 11.00 bis 14.55 Uhr die Feierlichkeiten aus Windsor unter dem Titel "Harry & Meghan - Die Traumhochzeit".

Prinz Harry & Meghan: Die Traumhochzeit läuft live im TV sehen

Durch die Sendung führen nach Angaben des Senders ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und die ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann. Um 19.25 Uhr gibt es zum Hochzeitspaar noch ein "Leute heute spezial".

Ebenfalls live aus Windsor sendet RTL von 12 Uhr an drei Stunden lang "Harry & Meghan - Hochzeit aus Liebe". Dabei präsentieren Frauke Ludowig und Designer Guido Maria Kretschmer die Traumhochzeit aus Schloss Windsor. Royal-Experte Michael Begasse unterstützt sie mit Insider-Wissen aus der Welt des englischen Königshauses. Entertainer Ross Anthony vervollständigt das Team nach RTL-Angaben als Reporter. Außerdem seien Live-Schalten nach Florida zur Halbschwester von Meghan Markle geplant. Im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr gibt es außerdem die Doku "Wie im Märchen - Die schönsten royalen Hochzeiten aller Zeiten".

Meghan Markle und Prinz Harry: Die Hochzeit und der Umzug werden am 19. Mai live im Fernsehen übertragen

Auch n-tv überträgt von 12 bis 15 Uhr die Hochzeit und den anschließenden feierlichen Umzug live. Moderatorin Fabricia Josten berichtet aus Windsor von der Feier, n-tv-Reporter Carsten Lueb soll die Stimmung auf den Londoner Straßen einfangen. Aus dem Studio in Köln berichtet Moderatorin Mara Bergmann. Society-Expertin Jennifer Knäble und Medienexperten Peter Littger ordnen das Geschehen ein.

Bei Phoenix ist am Tag der Hochzeit ab 14.15 Uhr ein dreistündiges Doku-Programm unter anderem über das Königshaus der Windsors geplant. Dazu gehören etwa die Dokumentationen: "Zwei Prinzen für die Krone: William und Charles von England" und "Wie deutsch ist die Queen? Die Wurzeln des Hauses Windsor". Um 21.45 Uhr folgt eine Doku zu königlichen Hochzeiten, die das Thema historisch angeht. Um 0 Uhr plant der Ereignis- und Dokumentationskanal außerdem eine Zusammenfassung der Hochzeit für alle, die bis dahin noch keine Zeit hatten oder zu später Stunde die ein oder andere Szene noch einmal sehen möchten.

Meghan und Harry: Hier können Sie die königliche Hochzeit im Live-Stream miterleben

Wer tagsüber nicht daheim ist oder keinen Fernseher in der Nähe hat, kann die Hochzeit natürlich auch online verfolgen. Das ZDF bietet einen Live-Stream an, den Fans des britischen Königshauses auch nachträglich in der ZDF-Mediathek finden können. RTL streamt über die Plattform RTL now. Dieser Dienst kann 30 Tage lang umsonst genutzt werden, anschließend beträgt die Gebühr 2,99 Euro pro Monat.

Prinz Harry und Meghan Markle hatten sich Ende September 2017 bei den "Invictus Games" in Toronto erstmals gemeinsam und turtelnd in der Öffentlichkeit gezeigt.

In der britischen Thronfolge nimmt Prinz Harry, der eigentlich Henry heißt, derzeit Platz fünf ein - hinter Prinz Charles, seinem Bruder William sowie dessen Kindern George und Charlotte. (dpa/fla)

