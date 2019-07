vor 21 Min.

"Hart aber fair“: Das "Mit-Rechten-Reden" muss Grenzen haben

Moderator Frank Plasberg baute am Montagabend in seiner Talkshow "Hart aber fair" Uwe Junge von der AfD eine Bühne vor einem Millionenpublikum.

Von Daniel Wirsching

Bevor es um den Polit-Talk „Hart aber fair“ geht - noch kurz das: Am 25. Juni veröffentlichte katholisch.de, das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland, auf Facebook ein „In eigener Sache“, das es in sich hatte. Man sei stets stolz gewesen auf die Community aus über 100.000 Fans. „Weil wir die Meinungsfreiheit als hohes Gut ansehen und ’katholisch’ nicht umsonst ’allumfassend’ heißt, haben wir in der Vergangenheit nur selten in die Diskussionen eingegriffen (...)“, schrieb die Redaktion. Man sei Nutzern gegenüber tolerant gewesen, „die selbst in ihren Kommentaren keinerlei Toleranz zeigten“.

Das ist nun anders. „Rückblickend müssen wir sagen: Das war wohl ein Fehler. Denn aktuell wird die Meinungsfreiheit durch Hetzer bedroht. Wir haben anständige und gemäßigte Nutzer aus diesem Grund verloren.“ Es gebe Gastautoren und Interviewpartner, die sich „nur unter größter Zurückhaltung oder gar nicht mehr auf unserem Portal äußern wollen, weil sie sich laut eigener Aussage vor den beleidigenden und denunziatorischen Kommentaren auf Facebook fürchten“. Ab sofort würden daher Kommentare „radikal“ gelöscht und User gesperrt.

"Hart aber fair" mit AfD-Politiker Uwe Junge

Der Ton ist rau im Internet, das ist bekannt. Hinnehmen darf man das nicht – hieße das doch: Auch Hass, Hetze und andere Abscheulichkeiten sind irgendwie „normal“ und „akzeptabel“. Es ist genau dieses Zeichen, das – mal wieder – Frank Plasberg und seine vorgeblich harte aber faire Talkshow „Hart aber fair“ im Ersten am Montag aussendeten: Ja, es ist inzwischen normal mit jemandem wie Uwe Junge über das Thema „Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?“ zu diskutieren.

Und damit mit einem AfD-Politiker, der – unter anderem – twitterte, dass der Tag kommen werde, „an dem wir alle Ignoranten, Unterstützer, Beschwichtiger, Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldigen Opfer zur Rechenschaft ziehen werden! Dafür lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe!“

Das "Mit-Rechten-Reden" muss Grenzen haben. Um vorzuführen, wie diese erst Hass verbreiten und dann alles kleinzureden versuchen, braucht es in keiner Talkshow einen Gast wie Junge. Die „Hart aber fair“-Redaktion twitterte dagegen: „Die AfD ist die größte Oppositionspartei im Bundestag und gerade bei unserem aktuellen Thema von besonderer Relevanz.“

Peinlich wurde es unter dem Twitter-Account von Das Erste: „Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich insbesondere, AfD-Vertreterinnen kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-PolitikerInnen selbst zu Wort kommen zu lassen.“ Später wurde kräftig zurückgerudert: „Wir betonen, dass bei uns für alle Parteien dieselben Standards gelten.“

"Hart aber fair" gab Uwe Junge von der AfD eine Bühne vor einem Millionenpublikum

Nicht nur die Einladung Junges, dem eine öffentlich-rechtliche Bühne vor einem Millionenpublikum gebaut wurde, sondern auch dies bescherte der AfD, „Staatsfunk“-Schreiern und Verschwörungstheoretikern das, was sie so gerne haben, was ihre Hass-Maschine am Laufen hält: Bestätigung ihrer Ansichten. Schon vor der Sendung war damit das „Mit Rechten reden“ phänomenal gescheitert. Wieder ein medialer Erfolg für alle Hetzer. Danke, Frank Plasberg!

Der ging in der Sendung fast verständnisvoll mit Uwe Junge um („Herr Junge, ich möchte Ihnen gerade helfen“) und schritt nicht ein, als dieser relativierte, immer wieder von der Gefahr von rechts – um die es ging – auf die Gefahr von links lenkte und sich als den großen Missverstandenen darstellte. Am Schluss sagte Plasberg: "Ich hoffe, Sie hatten nicht das Gefühl, an einem Tribunal teilgenommen zu haben." Eine Farce.

Was Plasbergs ARD-Kollege Georg Restle („Monitor“) davon hielt, twitterte er noch während der Sendung. Er verlinkte zu einem „Tagesthemen“-Kommentar aus dem Mai, in dem er sagte: „Andere glauben, es gehöre zur Ausgewogenheit das auch den Feinden der Freiheit mehr und mehr Sendefläche eingeräumt werden muss. Nein, das muss es nicht.“

