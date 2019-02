"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema am 4. Februar 2019

vor 40 Min.

Bei "Hart aber fair" heute Abend diskutieren die Gäste über das Thema Klimaschutz. Es geht um die Frage: "Lügt sich Deutschland grün?"

"Hart aber fair" greift am 4. Februar 2019 wieder ein aktuelles Thema auf - nämlich die Debatte um den Klimaschutz in Deutschland, die zurzeit vor allem mit Fahrverboten und diskutierten Tempolimits auf Autobahnen verbunden ist. Deutschland präsentiert sich gerne als Öko-Vorreiter. Die Gäste in Talkshow von Frank Plasberg gehen aber der Fragen nach, ob das wirklich der Realität entspricht.

Konkret heißt das Thema bei "Hart aber fair" heute "Gefühltes Öko-Vorbild, gelebter Klimasünder: Lügt sich Deutschland grün?". Denn immer mehr Müll und immer größere Autos deuten darauf hin, dass die Deutschen gar nicht so umweltbewusst leben.

Wie gut Deutschland beim Klimaschutz dasteht, wird am Abend sicherlich kontrovers dikutiert. Zu den Gästen gehören eine Bundesministerin, ein Umweltschützer, ein Vertreter der Wirtschaft und Journalisten. Hier stellen wir sie vor.

"Hart aber fair": Gäste heute am 4. Februar 2019

Svenja Schulze (SPD): Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Hannes Jaenicke: Schauspieler und Umweltaktivist

Holger Lösch: Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V.

Heike Holdinghausen: Redakteurin in der Redaktion Wirtschaft und Umwelt der taz und Buchautorin

Jan Fleischhauer: Buchautor, Spiegel-Kolumnist "S.P.O.N. - Der schwarze Kanal"

"Hart aber fair" live im TV und Stream

"Hart aber fair" lässt sich heute ab 21 Uhr in der ARD sehen. Die Sendung läuft nicht nur im TV, sondern lässt sich auch hier auf dieser Seite im Live-Stream sehen. Außerdem gibt es in der Mediathek des Senders auch ganze Folgen als Wiederholung.

Zuschauer können sich übrigens in die Debatte der Sendung einmischen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Meinung, Kritik oder Fragen per Mail, Telefon oder Fax mitzuteilen. Diese Beiträge werden dann in der Talkshow zusammengefasst, sodass die Gäste im Studio direkt darauf reagieren können. Das sind die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

Die Redaktion der Talkshow prüft die Aussagen der Gäste übrigens auch nach jeder Sendung. Dafür recherchiert sie die genauen Fakten. Der Faktencheck lässt sich dann hier auf dieser Seite aufrufen.

