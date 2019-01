Hart aber fair: Gäste und Thema heute Abend

09:51 Uhr

"Hart aber fair" heute Abend am Montag, 21.1.19, beschäftigt sich mit dem Thema Dieselskandal und seinen Folgen. Sechs Gäste hat Frank Plasberg dazu eingeladen.

Das sind die Gäste bei "Hart aber fair" heute am 21.1.19

Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Verkehrsausschusses)

Oliver Wittke (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie)

Bernhard Mattes (Präsident des Verbandes der Automobilindustrie e.V., VDA)

Barbara Metz (stellv. Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, DUH)

Prof. Dr. Dieter Köhler (Facharzt für Pneumologie; ehem. Präsident der Gesellschaft für Lungenheilkunde)

Heinz-Harald Frentzen (ehemaliger. Formel-1-Rennfahrer)

Das Thema heute in der Talkshow mit Frank Plasberg

"Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn?Grenzwerte geschätzt, Motoren manipuliert: ein Land im Diesel-Wahn?" So lautet die provokante Frage der "Hart aber fair"-Redaktion an diesem Montag, 21. Januar. Denn mit dem Dieselskandal und dem Streit um Fahrverbote in Deutschlands Städten verspielten Industrie und Politik das Vertrauen der Bürger. Dabei stellten sich in diesem Zusammenhang gleich mehrerer Fragen: Wie sinnvoll sind eigentlich die EU-Grenzwerte? Messen nur wir Deutschen korrekt? Und was bringen Fahrverbote, außer Ärger für die Bürger?

Moderator Frank Plasberg wird dieses Thema live im Studio mit seinen Gästen diskutieren. Dabei sind aber auch die Zuschauer gefragt. Sie können sich in die Debatte einschalten und ihre Meinung, Fragen oder Kritik per Mai, Telefon, Fax, oder Eintrag im Gästebuch der Sendung loswerden. Zuschauer-Anwältin Brigitte Büscher fasst die Beiträge zusammen und konfrontiert die Gäste im Studio damit.

"Hart aber fair" läuft immer am Montagabend um 21 Uhr im Ersten. In der 75-minütigen Live-Sendung diskutiert Moderator Frank Plasberg mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen. Die Talkshow ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

"Hart aber fair" live im TV und in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Folgen von "Hart aber fair" parallel zur TV-Ausstrahlung am Montagabend auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen der Sendung.

Die Aussagen der Gäste im Studio werden von der Hart aber fair-Redaktion im Anschluss hinterfragt und einem Faktencheck im Internet unterzogen.

