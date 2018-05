vor 22 Min.

Hart aber fair: Gäste und Thema heute Panorama

Bei "Hart aber fair" geht es heute um das Thema Mietkosten. Moderator Frank Plasberg hat dazu mehrere Gäste aus der Politik geladen.

"Hart aber fair" heute am Montag, 28. Mai, im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema "Mieten zu hoch, Bauen zu teuer - wenn Wohnen arm macht (den Trailer zur Sendung sehen Sie hier)".

Der Anlass für das Thema liegt auf der Hand. In Städten und Boom-Regionen explodieren seit Jahren die Mieten. Daran hat auch die sogenannte Mietpreisbremse nur wenig geändert. Vor allem in Städten wie München, Hamburg und Berlin können sich viele Menschen keine Wohnung mehr leisten. Aber auch in kleineren Städten ist das Problem massiv - und eine Lösung nicht in Sicht.

Warum sind Wohnungen vielerorts Mangelware? Muss der Staat die Mieter stärker vor Spekulanten schützen? Und auch Vorschriften kippen, die Bauen und Wohnen unerschwinglich machen? Diese Fragen stellt Moderator Frank Plasberg heute bei "Hart aber fair" seinen Gästen.

Mit dabei ist Bundesverbraucherministerin Katarina Barley (SPD). Sie hatte kürzlich angekündigt, Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse rasch auf den Weg zu bringen. Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die weitgehend wirkungslos gebliebene Mietpreisbremse nachzuschärfen.

Das sind die Gäste heute bei Hart aber fair

Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz)

(SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz) Katja Suding (FDP, Bundestagsabgeordnete; stellvertretende FDP- Bundesvorsitzende)

(FDP, Bundestagsabgeordnete; stellvertretende FDP- Bundesvorsitzende) Klaus-Peter Hesse (Geschäftsführer ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss)

(Geschäftsführer ZIA - Zentraler Immobilien Ausschuss) Florian Schmidt (B'90/Grüne, Baustadtrat in Berlin)

(B'90/Grüne, Baustadtrat in Berlin) Christine Hannemann (Professorin für Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart)

