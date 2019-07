07:41 Uhr

"Hart aber fair": Gäste und das Thema heute am 1.7.19

In der Talksendung "Hart aber fair" diskutiert Frank Plasberg heute, am 1. Juli, mit seinem Gästen über das Thema "Wie gefährlich ist rechter Hass?". Alle Infos im Überblick.

Das ist unsere Kritik zur Folge: "Hart aber fair“: Das "Mit-Rechten-Reden" muss Grenzen haben.

In der Talkshow "Hart aber fair" spricht Gastgeber Frank Plasberg heute, am Montag, 1. Juli 2019, mit seinen Gästen über das Thema "Aus Worten werden Schüsse: Wie gefährlich ist rechter Hass?". Anlass ist der Tod des CDU-Politikers Walter Lübcke, der von einem Rechtsextremen erschossen wurde.

Nun soll im Polit-Talk "Hart aber fair" in der ARD darüber diskutiert werden, in wieweit der deutsche Rechtsstaat sich überhaupt gegen rechten Terror wehren kann. Auch darüber, wie weit rechte Netzwerke in die Reihen der Polizei und Bundeswehr reichen. Schließlich sollen die Gäste bei "Hart aber fair" auch die Frage beantworten, ob Polemik und Hassbotschaften im Internet und eine aufgeheizte politische Debatte rechte Gewalt fördern.

Frank Plasbergs Gäste bei "Hart aber fair" heute am 1.7.19 sind:

Herbert Reul , Innenminister (CDU) des Landes NRW

, Innenminister (CDU) des Landes NRW Georg Mascolo , Journalist und Leiter des Investigativ-Rechercheteams von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung

, Journalist und Leiter des Investigativ-Rechercheteams von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Uwe Junge , Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz

, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz Irene Mihalic, Innenpolitische Sprechering der Grünen-Bundestagsfraktion und ehemalige Polizistin

"Hart aber fair" live im TV und Stream sehen - Wiederholungen in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Sender, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

Faktencheck prüft die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair"

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR. Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört außerdem, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

