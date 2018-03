"Hart aber fair": Thema und Gäste am Montagabend

vor 39 Min.

Lange Wartezeiten, Ärztemangel und Zwei-Klassen-Medizin: Bei "Hart aber fair" diskutierten Frank Plasberg und seine Gäste über die Probleme im Gesundheitssystem.

"Hart aber fair" beschäftigte sich am 19. März 2018 mit dem Thema "Warten zweiter Klasse - was bessert sich für Kassenpatienten, Herr Spahn?". Moderator Frank Plasberg diskutierte in der ARD-Talkshow mit seinen Gästen über die Probleme im deutschen Gesundheitssystem.

Thema bei "Hart aber fair" ist das Gesundheitssystem

Es geht um Fragen, die immer drängender werden, gerade jetzt, wenn eine Grippewelle die Wartezimmer überlaufen lässt: Was tun gegen lange Wartezeiten, den Ärztemangel besonders auf dem Land und das Hinten-Anstellen bei Fachärzten? Diesen Fragen stellten sich am Montagabend der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und weitere Gäste aus Medizin, Forschung und Wirtschaft.

Das sind die Gäste bei "Hart aber Fair" am 19. März

Jens Spahn (CDU; Bundesgesundheitsminister)

(CDU; Bundesgesundheitsminister) Dr. Andreas Gassen (Orthopäde; Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung)

(Orthopäde; Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung) Anette Dowideit (Wirtschaftsjournalistin, Reporterin Investigativteam für die Welt, Spezialgebiete sind die Gesundheits- und Pflegebranche)

(Wirtschaftsjournalistin, Reporterin Investigativteam für die Welt, Spezialgebiete sind die Gesundheits- und Pflegebranche) Dr. Christoph Lanzendörfer (Facharzt für Innere Medizin)

(Facharzt für Innere Medizin) Dr. Gerd Glaeske (Gesundheitswissenschaftler und Apotheker, Professor an der Uni Bremen)

