"Hart aber fair": Thema und Gäste heute Panorama

Die Diskussion bei "Hart aber fair" dreht sich heute Abend um das Thema "schnelle Abschiebung und Rechtsstaat". Das sind die Gäste bei Frank Plasberg.

"Hart aber fair" mit Frank Plasberg läuft heute Abend wie gewohnt im Ersten. Ab 21 Uhr diskutiert Moderator Plasberg heute mit seinen Gästen 75 Minuten lang live das Thema "Schnelle Abschiebung und Rechtsstaat – wie geht das zusammen?".

Thema bei "Hart aber fair": Schnelle Abschiebung und Rechtsstaat

Prinzipiell gilt in Deutschland, wer kein Bleiberecht hat, soll abgeschoben werden. Dass diese populäre Forderung in der Realität offenbar schwer umsetzbar ist, zeigte nicht zuletzt der Fall Amri. Der Frage, die in diesem Zusammenhang viele beschäftigt, geht auch Frank Plasberg heute Abend nach: "Warum müssen gut Integrierte gehen, während Straftäter oft bleiben dürfen?".

Die Frage beschäftigt auch die Region. In Kaufbeuren setzt sich derzeit das Schweißtechnikunternehmen Burkhard dafür ein, dass der abgeschobene Afghane Marof K. zurückkehren kann - einer der 69 am 69. Geburtstag von Innenminister Seehofer nach Afghanistan abgeschobenen Flüchtlinge.

Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen heute Abend nicht zuletzt die Frage, ob die harte Abschiebepraxis der Preis für einen funktionierenden Rechtsstaat ist.

"Hart aber fair": Das sind die Gäste heute Abend

Thomas Strobl (CDU) : Innenminister des Landes Baden-Württemberg

: Innenminister des Landes Baden-Württemberg Thomas Oberhäuser : Anwalt für Asyl- und Ausländerrecht

: Anwalt für Asyl- und Ausländerrecht Harald Dörig : bis August 2018 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

: bis August 2018 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Dietlind Jochims : Pastorin, Flüchtlingsbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche Norddeutschland

: Pastorin, Flüchtlingsbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche Norddeutschland Berthold Hauser : Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Polizei – Bundespolizei; hat selbst an Abschiebungen teilgenommen

: Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Polizei – Bundespolizei; hat selbst an Abschiebungen teilgenommen Lisa Fiedler: Integrationsbeauftragte beim Outdoor-Sportartikel-Hersteller VAUDE

Live mitdiskutieren bei "Hart aber fair" mit Frank Plasberg

Als Zuschauer können Sie sich bei "Hart aber fair" mit Ihren Meinungen und Fragen über die Facebook- und Twitter-Seite der Sendung und per Telefon, Fax oder E-Mail einmischen. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher lässt dann einzelne Zuschauer in der Sendung zu Wort kommen, fasst die Meinungen der Zuschauer zusammen und konfrontiert die Gäste in der Runde mit deren Ansichten.

Darüber hinaus gibt es von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr die Möglichkeit, seine Meinung online über das Gästebuch der "hart aber fair" - Sendung zu äußern. (AZ)

