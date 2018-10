Hart aber fair: Thema und Gäste heute

08:55 Uhr

Bei "Hart aber fair" heute am 8. Oktober diskutieren Frank Plasberg und seine Gäste das Thema Steuern in Deutschland und deren Verwendung.

"Hart aber fair" heute am 8. Oktober im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema Steuern. Denn der deutsche Staat schwimmt im Geld: Steuern und Sozialbeiträge fließen dank des Daueraufschwungs kräftig. Der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen stiegen im ersten Halbjahr auf den Rekordwert von 48,1 Milliarden Euro.

Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Die Wirtschaft fordert Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben. Ökonomen mahnen dagegen zur Vorsicht, denn die Risiken für die Exportnation Deutschland sind gestiegen. Dazu kommt, dass die Zinsflaute im Euroraum sich allmählich dem Ende zuneigt. Bislang profitiert Europas größte Volkswirtschaft von der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Staat kann sich dadurch günstiger verschulden. Im zweiten Halbjahr 2019 könnte es jedoch eine erste Zinserhöhung geben.

Thema heute bei Frank Plasberg ist die Steuerpolitik

"Der Staat schwimmt im Geld - aber warum haben die Bürger so wenig davon?" So lautet heute das Thema von "Hart aber fair" im Ersten. "Die Steuer-Milliarden sprudeln, aber wo bleibt das Geld? Warum hört man bei jedem Missstand: Wir müssen sparen! Warum verrotten Straßen und Brücken, sind Schulklos so elend? Und was ist mit den Plänen, Steuern gerechter und einfacher zu machen?". So fasst die Redaktion die Fragen der Talkrunde zusammen. Moderator Frank Plasberg hat dazu fünf Gäste eingeladen.

Das sind die Gäste heute bei "Hart aber fair"

Carsten Linnemann (CDU, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender)

(CDU, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender) Rainer Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler)

(Präsident Bund der Steuerzahler) Norbert Walter-Borjans (SPD, ehem. Finanzminister NRW (2010-2017); Buchautor "Steuern - Der große Bluff")

(SPD, ehem. Finanzminister NRW (2010-2017); Buchautor "Steuern - Der große Bluff") Gesine Lötzsch (Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende)

(Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende) Reina Becker (Steuerberaterin; alleinerziehende Mutter)

