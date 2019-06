vor 19 Min.

"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema am 03.06.19

Bei "Hart aber fair" heute diskutieren Frank Plasberg und Gäste über das Thema "Was schafft die GroKo noch?". Dabei geht es um die Pflege. Wer am 3. Juni 2019 dabei ist

Bei "Hart aber fair" geht es heute am 3. Juni, um die "Was schafft die GroKo noch?". Moderator Frank Plasberg und seine Redaktion haben dazu sieben Gäste ins Studio eingeladen, um live über das Beispiel Pflege zu sprechen. Dazu sind gleich drei Minister dabei. Welche das sind und wer die anderen Gäste sind:

Hart aber fair: Gäste heute am 3. Juni 2019

Frank Plasbergs Gäste heute in der Sendung sind:

Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister

Gottlob Schober, SWR-Journalist bei "Report Mainz"

Silke Behrendt-Stannies, Altenpflegerin

Bernd Meurer, Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz

Glarissa Gehring, Altenpflege-Schülerin

Wie kann man den Beruf der Pflege attraktiver machen? Ist die Initiative der Bundesregierung dazu mehr Show oder echte Hilfe? Nach der Europawahl ist die GroKo "angezählt". Bestimmt wird auch der Rücktritt von Andrea Nahles Thema sein. Doch vorallem soll es darum gehen, was die GroKo noch schaffen kann. Diese Fragen wollen Plasberg und Gäste diskutieren.

"Hart aber fair" live im TV und Stream sehen - Wiederholungen in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Sender, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

Faktencheck prüft die Aussagen der Gäste bei "Hart aber fair"

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR. Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört außerdem, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

