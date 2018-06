vor 32 Min.

"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema am 11. Juni 2018 Panorama

Bei "Hart aber fair" diskutiert Moderator Frank Plasberg heute über das Thema Pflege-Notstand. Zu den Gästen zählt auch Gesundheitsminister Jens Spahn.

Von Anja Worschech

Waschen, Essen austeilen und kaum Zeit für Gespräche - das ist Alltag in vielen Pflegeeinrichtungen. Die Sendung "Hart aber fair" beschäftigt sich an diesem Abend ab 21 Uhr mit dem Thema "Notstand bei der Pflege - was ist jetzt zu tun?".

"Hart aber fair": Thema ist die Pflege

In der Diskussionsrunde soll geklärt werden, warum in so vielen Heimen der Stress allgegenwärtig ist. Aber auch die Pflege Zuhause wird in den Blick genommen. Es geht um die Frage, wer den pflegenden Angehörigen unter die Arme greift und wie die Pflege generell verbessert werden kann.

Ein Thema das in Zukunft noch wichtiger werden wird. Der Fachkräftemangel in den Pflegeberufen ist erschreckend. 300.000 Pflegekräfte werden laut Prognosen des Deutschen Pflegerats bis 2030 fehlen, davon allein 200.000 in der Altenpflege. 70.000 Fachkräfte fehlen laut der Gewerkschaft ver.di bereits jetzt bundesweit in der Krankenpflege. In Deutschland sind nach Informationen der ARD 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig - und es werden jedes Jahr mehr.

Gäste bei "Hart aber fair" heute

Zu den Gästen der 75-minütigen Live-Sendung mit Moderator Frank Plasberg gehören:

Jens Spahn , Gesundheitsminister CDU

, Gesundheitsminister CDU Thomas Greiner , Präsident Arbeitgeberverband Pflege

, Präsident Arbeitgeberverband Pflege Ruth Schneeberger , Journalistin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, sie pflegte ihre Mutter.

, Journalistin und Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, sie pflegte ihre Mutter. Gottlob Schober , Chef vom Dienst von "Report Mainz" (SWR, ARD) mit Schwerpunktthema Altenpflege

, Chef vom Dienst von "Report Mainz" (SWR, ARD) mit Schwerpunktthema Altenpflege Silke Behrendt, Altenpflegefachkraft

Faktencheck überprüft bei "Hart aber fair" Aussagen der Gäste

Im Faktencheck werden die Aussagen der Gäste nach der Sendung wieder überprüft. Ein Blick lohnt sich, ob die Zahlen und Informationen, die die Diskussionsteilnehmer in die Runde werfen, auch tatsächlich stimmen. Den Link finden Sie hier.

