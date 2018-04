vor 36 Min.

"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema am 16. April 2018 Panorama

Bei "Hart aber fair" geht es heute, 16. April, um das Thema "Mit dem Finger am Abzug: Wie zügellos ist Donald Trump?". Das sind die Gäste bei Frank Plasberg.

US-Präsident Donald Trump bleibt unberechenbar. Er beschimpfte den ehemaligen FBI-Chef James Comey. Außerdem drohte er auf Twitter Syrien mit einem Angriff - und machte diese Drohung wenig später wahr.

Wie gefährlich kann er werden? Und wann handelt Donald Trump als Anführer des Westens und wann, um von Porno-Affären und Russland-Verstrickung abzulenken? Um diese und weitere Fragen geht es heute (16. April) in der ARD-Taklshow "Hart aber fair". Frank Plasberg diskutiert unter dem Motto "Mit dem Finger am Abzug: Wie zügellos ist Donald Trump?" mit folgenden Gästen:

"Hart aber fair" heute mit diesen Gästen:

Thomas Roth: Der langjährige ARD-Journalist war Leiter der ARD-Studios in Moskau, Berlin und New York und ehemaliger ARD-Tagesthemen-Moderator. Neben vielen Sondersendungen zu Wahlen und politischen Brennpunkten moderierte er sonntagabends regelmäßig den "Bericht aus Berlin" im Ersten. Seit Oktober 2016 ist er in Ruhestand.

Jürgen Hardt : Der 54-jährige CDU-Politiker ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Bis vor kurzem war er Koordinator für die Transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt.

Melinda Crane: Die US-amerikanische Journalistin ist Politische Chef-Korrespondentin im englischen Programm von Deutsche Welle-TV. Außerdem kommentiert sie für den Nachrichtensender n-tv die US-Politik.

Hans Lothar Domröse: Der ehemalige deutsche Nato-General war unter anderem Deutscher Militärischer Vertreter im NATO-Militärausschuss und im Militärausschuss der Europäischen Union in Brüssel. Seit 2016 ist er im Ruhestand.

Michael Wolffsohn: Der Publizist und Historiker ist ein Experte für die Analyse internationaler Politik. Einer seiner Schwerpunkte ist die Beziehung zwischen Deutschen und Juden. Vor kurzem hat er sich in unserer Zeitung zum Thema Antisemitismus an deutschen Schulen geäußert.

Zuschauer können bei "Hart aber fair" mitdiskutieren

Bei "Hart aber fair" können auch heute die Zuschauer mitdiskutieren. Brigitte Büscher sorgte dafür, dass einzelne Beiträge in die Sendung einfließen. Darüber hinaus fasst sie die Meinungen der Zuschauer zusammen und konfrontiert die Gäste von "Hart aber fair" damit.

Wer Interesse hat, kann sich während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite www.hart-aber-fair.de seine Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. "Hart aber fair" läuft heute am Montag, 16. April 2018, um 21 Uhr im Ersten. Wer die Sendung verpasst, kann sie später hier in der ARD-Mediathek ansehen. (AZ)

