vor 32 Min.

"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema heute am 2. Juli Panorama

Hart aber fair beschäftigt sich heute mit der Krise in der Union. Das Thema ist dabei bekannt, die Gäste waren es bis zum frühen Abend nicht.

Hart aber fair ist heute eigentlich in der Sommerpause. Dennoch gibt es an diesem 2. Juli eine Sendung - das Thema ist die Koalitionskrise.

Die Sendung "Hart aber fair" mit Frank Plasberg beschäftigt sich heute mit dem Thema "Machtkampf Seehofer gegen Merkel – bis zum bitteren Ende?"

"Hart aber fair": Thema ist die Koalition in der Krise

Geht er oder geht er nicht? Platzt die Regierung oder nicht? Mit seiner Rücktrittsandrohung hat der CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer den Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Montag weiter verschärft. Doch bevor er endgültig hinschmeißt, gibt es aktuell ein Spitzentreffen von CDU und CSU in Berlin. Kommt dann der Rücktritt vom Rücktritt? Oder geht der bayerische Politiker wirklich?

Am Montag, vor dem vielleicht allerletzten Krisentreffen in Berlin, ließ Seehofer jedenfalls noch einen tiefen Blick in seine Psyche zu. Der Süddeutschen Zeitung sagte er: „Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist.“

Gäste bei "Hart aber fair" heute

Viel Stoff für Diskussionen gibt es also - und für die Redaktion von Frank Plasberg ist die Sendung der Ritt auf der Rasierklinge. Denn noch während der Talkshow mit dem Thema ""Machtkampf Seehofer gegen Merkel – bis zum bitteren Ende?" am Montagabend könnte das Unionsbündnis platzen - oder eben nicht.

Wer zu den Gästen der Live-Sendung mit Moderator Frank Plasberg gehören wird, war bis zum frühen Abend nicht offiziell veröffentlicht. "Koalition in der Krise, Moderation: Frank Plasberg", kündigte das Erste die Sendung in seinem Onlineangebot zwar an, die Gästeliste selbst wurde aber nicht wie sonst üblich auf der Internetseite veröffentlicht - ein Zeichen dafür, wie aktuell die Redaktion der Sendung offensichtlich arbeitete.

Auf Facebook nannte die Redaktion am Abend dann die Gäste von Hart aber fair heute:

Robert Habeck , Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen

, Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen Wolfgang Kubicki , stellvertretender Bundesvorsitzender FDP

, stellvertretender Bundesvorsitzender FDP Elisabeth Niejahr , Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche

, Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche Werner Patzelt , Politologe TU Dresden

, Politologe TU Dresden HaJo Schumacher, Journalist und Autor

"Hart aber fair" heute am 2. Juli 2018 beginnt erst um 22.15 Uhr.

Faktencheck überprüft bei "Hart aber fair" Aussagen der Gäste

Im Faktencheck werden die Aussagen der Gäste nach der Sendung wieder überprüft. Ein Blick lohnt sich, ob die Zahlen und Informationen, die die Diskussionsteilnehmer in die Runde werfen, auch tatsächlich stimmen. Den Link finden Sie hier. (AZ)

Themen Folgen